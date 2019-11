Šok: Bliži se kraj popularnim „Simpsonovima“?

Popularna animirana serija „Simposonovi“ mogla bi uskoro da se završi, otkrio je Deni Elfman, kompozitor čuvene muzičke numere iz najavne špice.

„Pa, od onoga što sam čuo, to se bliži kraju“, rekao je on, prenosi Independent, i dodao da je ipak, isto to čuo i prošle godine.

Elman je priznao da nije ni očekivao da će se ova animirana serija, koja 17. decembra obeležava pune tri decenije emitovanja, toliko dugo održati na malim ekranima.

Uspeh emisije nazvao je „jednim od zaista velikih iznenađenja u mom životu“.

Simpsonovi, koji je stvorio Met Groning, počeli su da se emituju 1989. godine i nedavno su započeli svoju 31. sezonu.