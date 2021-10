Venom 2 (video)

Originalni naslov: Venom: Let There Be Carnage

Početak prikazivanja filma: 14.10.2021

Dužina trajanja filma: 97 min

Država/Godina: USA/2020

Žanr: akcija, naučna-fantastika

Glumci: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott, Naomie Harris

Režiser: Andy Serkis

Distributer: CON FILM D.O.O.

Sinopsis

Tom Hardi se vraća kao istraživački novinar Edi Brok, koji je sada najbolji prijatelj i cimer vanzemaljskog parazita koji mu omogućava da bude „smrtonosni zaštitnik“ San Franciska.

O filmu

Nakon događaja iz poslednjeg filma, Edi i Venom predstavljaju „čudni par“ čija veza je napeta do krajnje tačke pucanja. Venom je i dalje gladan ljudskog mesa, dok mu Edi ne dozvoljava da jede bilo koga; dopušteno mu je da konzumira samo loše momke.

Druga lica koja se vraćaju su Mišel Vilijams kao Eni i Rid Skot kao doktor Den Luis. Vudi Harelson, koji je imao kratko pojavljivanje na kraju prvog Venoma, ovog puta Vudi pored Toma ima glavnu ulogu, kao Kletus Kesedi, neobuzdani ubica osuđen na smrt.

Međutim, šta se dešava kada osuđeni serijski ubica dobije svog sopstvenog Simbiota po imenu Karnidž, krvoločnijeg od svog domaćina?

Oficijelni sajt

IMDb

