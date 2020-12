Verni fan kultnog filma razotkrio – kako je moguće da Kevin ostane „sam u kući“ (foto)

Božićni klasik „Sam u kući“ prvi put emitovan je pre 30 godina, a malo je onih koji ga nisu pogledali i po nekoliko puta. Međutim, jedan gledalac je priznao da je film pogledao 50 puta i tek sada je uočio važan detalj koji objašnjava kako je Kevin ostao sam u kući.

Priča filma „Sam u kući“ govori o osmogodišnjem Kevinu Mekalisteru koji ostane sam kod kuće na Božić kada njegova porodica krene na putovanje u Francusku i slučajno ga ostavi za sobom.

Kao da nije dovoljno traumatično to što je ostao sam na Božić, Kevin mora da brani i kuću od provalnika Herija i Marva.

Postavlja se pitanje kako je moguće da je porodica (ma i kakvom ludilu bila) otputovala u Francusku, a da nisu primetili da im nedostaje najmlađi član?

Odgovor se krije na samom početku filma. U sceni gde se Kevin i njegov stariji brat prepiru. slučajno proliju piće po avionskim kartama i pasošima.

Kevinov otac ulazi i čisti nered sa nekoliko papirnih salveta, koje potom baca u kantu. U jednom kratkom kadru prikazan je sadržaj kante za smeće, a među pogužvanim salvetama nalazila se i Kevinova karta.

Watching Home Alone for the 50th time and I’ve never noticed that in the starting scene when there is a fight in the kitchen, Kevin’s ticket is put in the bin. Who knew? 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/lpkC386Yo3

