Vikend sa ćaletom (video)

Originalni naslov: Vikend sa ćaletom

Početak prikazivanja filma: 29.10.2020

Dužina trajanja filma: 113 min

Država/Godina: SRB/2020

Žanr: komedija

Glumci: Nenad Jezdić, Vasa Vraneš, Branko Vidaković

Režiser: Miroslav Momčilović

Distributer: MCF MegaCom Film

Sinopsis

Od tvorca filmova „Kad porastem biću Kengur“, „Sedam i po“, “Čekaj me ja sigurno neću doći”, “Smrt čoveka na Balkanu”, “Smrdljiva bajka” Miroslava Momčilovića stiže najnovija tužna komedija o odnosu oca i sina.

O filmu

Kašika (Nenad Jezdić), sredovečni beogradski kriminalac, pripadnik stare škole, zarobljen u vremenu kada je bio u punoj snazi, žarko poželi da provede vikend sa Ognjenom, jedanaestogodišnjim sinom iz prethodnog braka. Bivša supruga mu izlazi u susret jer je svesna činjenice da se Kašiki bliži kraj i da je to verovatno poslednji susret sina sa ocem. S obzirom da ga nije viđao pet godina jer je zbog ’malih komplikacija’ imao zabranu prilaska dečaku, Kašika pokušava da po ubrzanom kursu u sina utisne sve ono što on smatra važnim za život i preživljavanje na ulici i da istovremeno iz malog istera sve ono što je po njegovom mišljenju mekano, slabašno i devijantno.

Ognjen, odrastao u savremenom wi-fi okruženju, iz virtuelnog, munjevito, bez vremena da dođe do daha, upada u podzemni svet svog oca koji pokušava nemoguće – da u nekoliko dana isporuči svu toplinu, iskustvo i mudrost koje poseduje, istovremeno pokušavajući da kao ’pravi beogradski šmeker’ od malog sakrije svoju bolest…

IMDb

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.