Žao nam je što smo vas propustili (video)

Originalni naslov: Sorry We Missed You

Žanr: Drama

Trajanje: 1h 41min

Režija: Ken Loach

Scenario: Paul Laverty

Uloge: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone …

Sinopsis

O filmu

Riki i njegova porodica vode tešku borbu s dugovima još od finansijskog sloma 2008. Priliku da ih se oslobode dobijaju kada se Riki zaposli kao dostavljač. Kao i posao junakove supruge, negovateljice, posao dostavljača je težak. Porodična veza je snažna sve do trenutka kada im se poslovni putevi raziđu, tada dolazi do sloma.

