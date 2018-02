Toma Zdravković napisao pesmu o Titu, podigao na noge čitav državni vrh bivše Jugoslavije – evo kako se proveo

Toma Zdravković pevao je mnogo puta pred Josipom Brozom, ali nikada nije iskoristio priliku i lično ga upoznao. Malo ko zna da je zato odlučio da mu napiše pesmu, koja je svojedobno digla na noge celokupno partijsko rukovodstvo SFRJ, prenose mediji u regionu.

– U mom životu Tito je imao posebno mesto. Godinama sam imao strašnu potrebu da o njemu napravim pesmu, ali budući da je on velika ličnost, a moje pesme žive u kafanama, mislio sam da sve to nije u skladu sa mojim mogućnostima. Da je pesmu o Titu napravio jedan Konjović, to bi iz cuga prošlo: ali ako to pravi jedan Toma Zdravković, skoro da se ne sme! – ispričao je pevač koji se bez obzira na sve usudio da drugu predsedniku napiše pesmu.

– Ipak, Tiletu sam posvetio i napisao jednu pesmu. Zvala se “O, Stari, Stari“, i komponovao sam je u vreme kad nam je svima bilo potrebno poleta, kad sam želeo da, kao jedan konkurentan pevač koga mase slušaju, podstaknem ljude da o tome razmišljaju, jer sam i ja deo društva i ove sredine, sa svim pravima i obavezama – ispričao je Toma.

A tekst pesme glasi:

„O, Stari, Stari,

o, živi, živi,

poletite golubovi preko sinjeg mora

na krilima odnesite pozdrav srca moga

Nek nam Stari dugo živi

s pesmom u srcu,

nek sa nama deli i dobro i zlo,

o, Stari, Stari,

o, živi, živi…”

– Bilo je to razmišljanje miliona ljudi u Jugoslaviji i nije trebalo biti Šekspir ili Andrić, pa napraviti takve stihove – iskren je Zdravković koji je sa Obradom Jovovićem iz “Jugotona“ odlučio da na drugu stranu ploče snimi pesmu “Jugoslavija“.

– Zbog ozbiljnosti teme nije imalo smisla da snimam “Ljiljanu“ ili “Buket belih ruža“. Onda smo traku odneli u Kabinet predsednika Tita da pesme preslušaju i odluče da li mogu da se snime na ploču. Oni su traku čuli i poslali je Radio Beogradu. Tamo su preslušali snimak i odlučili da je to kič – tako mi je pričao sad pokojni Duško Radančević koji mi je objasnio da su čak imali partijski sastanak zbog moje trake! Kolegijum se sastao i ispred Radio Beograda taj snimak odbio. Nakon svega, pesmu sam prekrstio u “Majko, majko“, pa ta numera i dan danas živi u narodu. Sve me je to mnogo pogodilo, jer sam pošteno i patriotski razmišljao, a vidite kako su mi uzvratili, ispričao je svoevremeno Toma Zdravković.