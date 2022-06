Muzika kao oružje: Pet pesama kojima su mučili zatvorenike u Gvantanamu

Teško je i zamisliti da neke pesme bez kojih nekada nije mogao da se zamisli dobar provod i koje su milioni slušali pojačane „do daske“, mogli nekome da posluže kao oružje.

Ipak, mučenje muzikom postalo je uobičajena praksa koju su agenti američke Centralne obaveštajne službe još od početka novog milenijuma primenjivali na zatvorenicima.

Narednik Mark Hadsel, član Tima psiholoških operacija opisao je jednom prilikom efikasnost te taktike:

– Ako puštate muziku na 24 sata, mozak i telesne funkcije počinju da otkazuju. Tok misli se usporava i volja vam se lomi. U tom trenutku smo ulazili i pričali s njima – rekao je on za Far Out magazin.

O svojim iskustvima tokom boravka u ozloglašenom Gvatanamo zatvoru jedan od zatvorenika Muzam Beg, napisao je i knjigu „Enemy Combatant“ u kojoj je opisivao upravo ovaj metod: „Na neki način, meni muzika nije smetala. Odrastao sam u Britaniji, znao sam šta je to. Ali avganistanski seljaci, Jemenci, oni su bili potpuno izgubljeni i zbunjeni, potpuno van sebe“.

Pored toga, kazna je podrazumevala držanje zatvorenika u potpunom mraku, konstantno okovanih, dok je pored njih bila samo kanta za obavljanje nužde.

Cilj je bio da se stvori „strah, dezorijentisanost i trajno stanje šoka“, a ovo su pesme kojima su to postizali:

„The Real Slim Shady“, Eminem

Binjam Muhamed je dvadeset dana slušao pesmu „The Real Slim Shady“ bez prestanka. Njegov advokat Klajv Staford Smit, koji je direktor britanske organizacije „Reprieve“ koja se bori za ukidanje prakse mučenja u zatvorima, tvrdi da su mnogi zatvorenici zbog toga izgubili razum.

„Dirrty“, Kristina Agilera

Muhamed al Kahtani, koji je navodno učestvovao u terorističkom napadu na Kule bliznakinje u Njujorku 11. septembra 2001. tvrdio je da je bio mučen pesmama sa eksplicitnim tekstovima, a naročito „Dirrty“ od Kristine Agilere.

On je svojim advokatima pričao da je cilj tog mučenja bio da povrede njegova verska osećanja.

„Saturday Night Fever“, The Bee Gees

Englez pakistanskog porekla Beg, kog je CIA uhapsila 2002. godine, tvrdio je da je mučen pesmom „Saturday Night Fever“, The Bee Gees, dok je bio zatvoren u Bagramu u Avganistanu.

„Mislio sam da to nije ni približno dovoljno da slomi bilo koga koga znam. Ali je vremenom postalo nepodnošljivo. Uopšte nije bilo svetlosti, bilo je vruće i tesno. Ništa ne vidite, nemate s kim da pričate, ništa da radite, osim da udarate u zidove. A na sve to, treštala je muzika“, napisao je on u svojoj knjizi.

„The Beautiful People“, Merilin Menson

Beg je takođe opisao kako se usred noći u potpuno neočekivanim trenucima muzika puštala pojačana na maksimum, zbog čega su ljudi potpuno izgubili rutinu sna.

Jedna od pesama koje se seća, a koja je naročito uznemiravala ljude koji nisu navikli na takvu vrstu muzike, bila je „The Beautiful People“ Merilina Mensona.

„Mnogi su dobili različite vrste anksioznih napada. Gubili su kontrolu nad sobom“, piše Beg.

„We Are the Champions“, Queen

Veteran američke mornarice Donald Vans navodno je trpeo mučenje ovom pesmom, kada su ga njegove nekadašnje kolege uhapsile u iračkoj osiguravajućoj firmi, ne znajući da je on doušnik za Federalni istražni biro.

– Ne mogu da se setim koliko sam puta čuo ‘We Are The Champions’ od Queen – ispričao je on kasnije.

Uspeo je da izdrži zahvaljujući svom vojnom iskustvu. Pričao je sa sobom, pokušavao da zadrži racionalan tok misli, znajući da ako pusti da mu muzika „zamaskira misli“, više neće moći da povrati svoj um.

– To je ono što mi je pomoglo da iz zatvora izađem kao oštećen, ali ne i slomljen čovek – ispričao je on

