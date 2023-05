Preminula Tina Tarner: Kraljica roka umrla u 83. godini

Pevačica Tina Tarner umrla je u 83. godini, potvrdio je njen portparol. U saopštenju za javnosti njen predstavnik je naveo:

„Tina Tarner, ‘Kraljica rokenrola’ umrla je danas u 83. godini nakon duge bolesti u svom domu u Kusnahtu kod Ciriha, u Švajcarskoj“.

Tina Tarner imala je 83 godine. Jedna je od najznačajnijih pevačica u istoriji svetske muzike. Ostavila je iza sebe bezbroj hitova, izgradila prepoznatljiv muzički stil praćen originalnom koreografijom.

Zvezda rođena u SAD bila je jedna od najomiljenijih rok pevačica, poznata po svojoj harizmi na sceni i nizu hitova uključujući „Simply The Best“, „Proud Mary“, „Private Dancer“, „What’s Love Got to Do With It“.

Tina Tarner, rođena kao Ana Mej Bulok rođena u Tenesiju 26. novembra 1939. godine, bila je američka je soul, R&B, dance, disko, pop, rok pevačica, glumica, plesačica i kantautor. Nosila je titulu „kraljice rock and rolla“. Nagrađena je sa osam Grammy nagrada, a časopis „Rolling Stone“ stavio je Tinu na listu Besmrtnika – najvećih izvođača svih vremena.

