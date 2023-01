Spot za najtužniju pesmu krije još tužniju priču, jedan detalj nikoga nije ostavio ravnodušnim (video)

Spot za pesmu „Hurt“ Džonija Keša osvojio je titulu najboljeg muzičkog spota svih vremena. Ipak, poneo je još jednu „titulu” – najtužniju pesmu objavljenu u poslednjih 100 godina.

Naime, to je bio poslednji muzički spot u kojem su se pojavili Džoni Keš, kao i njegova supruga muzičarka Džun Karter. To je bio i njihov poslednji zajednički snimak.

Džun je preminula tri meseca nakon objavljivanja spota, a Džoni od tuge četiri meseca posle nje. Tako se nekako poklopilo da pesma i peva o prolaznosti, iako je obrada grupe „Nine Inch Nailsa“, Džoni ju je učinio posebnom. U spotu se mogu videti i njih dvoje kada su bili mladi.

Za režiju spota zadužen je bio Mark Romanek, koji je samo godinu pre izbacio veliki filmski hit “One Hour Photo”. Romanek je jedva uspeo da nagovori producenta Rika Rubina da ga pusti da on snima bez ikakve novčane nadoknade.

Snimanje je bilo zatvoreno za javnost, platinaste ploče, kavijar, jastog, banketi, klipovi iz karijere Džonija Keša, njegova supruga Džun, i klavir.

,,Ono što sam sa spotom hteo da uradim, kako bi pojačao emocije koje pesma izaziva, jeste da rascvetam srca ljudi. Hteo sam da im ispričam priču o prolaznosti života i veličini smrti. Želeo sam da ispričam priču o postepenoj degradaciji žanra, ere i stavova“, pričao je Romanek u „The Man Comes Around: The Spiritual Journey of Johnny Cash“ dokumentarcu.

Spot je producirao jedan od najpoznatijih muzičkih producenata Rik Rubin, koji je izjavio:

„Plakao sam kada sam ga gledao. Da imate tu vrstu emocije nakon filma od dva sata, to je veliko dostignuće, ali nakon četvorominutnog spota, to je šokantno.”

I Romanek, koji je snimao spot je plakao, oborio ga je momenat sipanja vina iz krhkih ruku muzičke legende.

Kešova kuća gde je sniman spot, i u kojoj je proveo blizu 30 godina izgorela je 2007. godine – što daje još jednu tužnu notu.

Džoni je bio neverovatno produktivan, snimio je 97 albuma i 105 kompilacija, u poslednjem delu karijere snimao je obrade, a mnoge su bolje od originala.

