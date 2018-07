Sestra Megan Markl žestoko izvređala princa Harija: „On je slabić, Dajana bi ga se stidela“

Samanta Markl nastavila je medijski rat protiv svoje polusestre Megan, a ovog puta ciljala je direktno na princa Harija.

Starija polusestra Megan Mark, 53-godišnja Samanta ne prestaje da vodi rat protiv vojvotkinje, a čini se da ni ovog puta nije birala reči niti sredstva kako bi je uvredila.

Samantha Grant only started using Markle when her 1/2 sister got engaged! Now only bashed her sister for her prolonged 15 mins of “fame” pic.twitter.com/MdCa079zy0

