Sin slavnog muzičara je beskućnik: Srećan sam kada dobijem ćebe

-Želim da ga vidim pre nego što bude prekasno i umre. Voleo bih da pričam sa njim o uobičajenim stvarima, rekao je muzičar Džonatan Berkeri (29) o svom ocu pevaču Tomu Džonsu (77). Berkeri nikad nije upoznao svog oca, a nastupa pod umetničkim imenom Džon Džons.

Živi u Nju Džerziju u skloništu za beskućnike, a kaže kako ima sreće ako uspe da dođe do ćebeta jer tamo živi preko 30 muškaraca koji spavaju pokraj njega svaku noć. Dok mladi muzičar nema ni svoje mesto za stanovanje, vrednost imovine njegovog oca se procenjuje na više miliona dolara.

Jonathan Berkery, an aspiring musician, goes by the stage name Jon Jones and sleeps on a mat in a … https://t.co/5vnmf78d96 via @Femail

— TheIrishBiddy (@BiddyThe) January 15, 2018