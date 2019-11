Šokantno priznanje glumice: Drogirala sam se zajedno sa ocem (foto)

Glumica Džejmi Li Kertis u nedavnom intervjuu za časopis Varajeti otvoreno je progovorila o svojoj borbi s zasvisnošću, a otkrila je i da se neko vreme drogirala zajedno sa svojim ocem, glumcem Tonijem Kertisom.

„Znala sam da tata ima problema, a imala sam i ja pa smo delili drogu. Bilo je trenutaka kad sam ja bila jedina od njegove dece koja je htela da razgovara s njim. Imala sam šestoro braće i sestara, a sad ih imam petero. Moj brat Nikolas umro je od predoziranja heroinom kad mu je bila samo 21 godina“, ispričala je glumica.

S ocem je, kako priznaje, delila kokain.

„Bio je to jedini put kad sam uzela kokain i taj jedan put je bio s njim. On je neko vreme bio čist, oko tri godine trudio se da se odvikne, ali nije potrajalo“, rekla je Džejmi.

