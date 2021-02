U novim epizodama ‘Seks i grada’ neće biti još jednog omiljenog lika

Fanovi serije ‘Seks i grad’ teško se mire s činjenicom da se u novim nastavcima neće pojaviti popularna Samanta, a sad se doznalo da neće biti ni Zverke.

Prema saznanjima portala Page Six, glumac Kris Not neće glumiti u novim nastavcima popularne serije.

Not trenutno glumi u seriji ‘The Equalizer’ i snima dva filma: Brooklyn All American i Someday Sometime.

Page Six takođe navodi da u novim nastavcima neće biti ni Davida Eigenberga koji je glumio Mirandinog muža Stiva.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.