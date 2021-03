Zdravko Čolić je odbio ovu baladu koja je postala veliki hit (video)

Zdravko Čolić u svojoj karijeri snimio je pregršt hitova, a malo ko zna da mu je bila ponuđena numera koju je snimila njegova koleginica Nina Badrić.

Numera „Da se opet tebi vratim“, danas je jedan od najvećih hitova popularne pevačice, u spotu se pojavljuje i slavni teniser Goran Ivanišević, a priču o ovoj baladi otkrila je autorka numere Aleksandra Sara Milutinović.

„Na hrvatsko tržište me je progurala pesma ‘Da se opet tebi vratim’ Nine Badrić. Zanimljivo je da je tu pesmu trebalo da otpeva Zdravko Čolić, ali on nije bio zainteresovan za pevanje šlagera“ ispričala je Aleksandra u emisiji Šok Tok.

Sara Milutinović je otkrila je i kako je Zdravko reagovao kada je saznao da je numera jedna od najslušanijih danas.

„Pa ovo je hit, ova ti je pesma postala hit. Rekao je samo to i onda se na sledećem albumu dogodila njegova pesma ‘Pamuk’. Mislim da što se tiče pesama, „nije kome je namenjeno, već kome je suđeno“. To je neka floskula, ali je tako“, izjavila je Sara u emisiji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.