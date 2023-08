Mozgalica koju samo genijalci mogu da reše: Koji od ova dva kruga je veći? (foto)

Optičke iluzije su klasičan primer kako čula mogu da prevare naš mozak. Oni su takođe podsetnik da naša percepcija sveta nije uvek tačna.

Na ovoj slici optičke iluzije imamo dva seta krugova. Veći krug okružuje krug A, dok veći krug ne okružuje krug B. Vaš izazov je da kažete koji je krug veći.

Optical illusion! Which black circle is bigger?

The right?

Both are equal! And so eating your meal of a smaller plate gives the illusion of the portioned being bigger. This helps greatly with managing weight and portion sizes. pic.twitter.com/bmuoafAgTt

— Anam Cara Hypnotherapy (@AnamCaraHypno) April 10, 2021