Na ovoj optičkoj iluziji nalaze se četiri sakrivene slike: Ona koju prvu vidite otkriva mnogo o vama

Ako ste ljubitelj optičkih iluzija koje mnogo govore o nečijoj ličnosti, ovo bi trebalo da bude prava poslastica za vas.

Uljana slika ukrajinskog umetnika Olega Šupljaka može privući ljubitelje umetnosti, pa čak i doneti priličnu sumu novca na umetničkoj izložbi. Ali ko je znao da je to i optička iluzija koja može otkriti najšarmantnije osobine ličnosti.

Ipak, rezultate ovakvih iluzija treba uzeti sa malo zadrške. Oni su samo pretpostavka zasnovana na našim izborima i senzornim ulazima i izlazima.

Vreme je da se udubite u „Vetreni dan“ koji je Oleg Šupliak pretvorio u optičku iluziju testa ličnosti.

“The richness I achieve comes from nature, the source of my inspiration. ”

― Claude Monet

Art by Oleg Shupliak, Windy day (2012) pic.twitter.com/ciK5V0hbnM

— Books Gleam (@booksgleam) July 25, 2021