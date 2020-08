Nova studija otkrila kako nas eksplozije zvezda „hrane“ (video)

Retke eksplozije zvezda proizvele su polovinu kalcijuma u svemiru, uključujući i hranjive materije u našim zubima i kostima, pokazala je nova studija.

Jedinstvene eksplozije, nazvane „supernove bogate kalcijumom“, i dalje su nedokučive u naučnom svetu, ali je jedno nedavno istraživanje bar delimično rasvetlilo poslednje mesece života ovakvih zvezda i njihovih eksplozija.

Upravo takve supernove za samo nekoliko sekundi stvaraju ogromne količine hranjivih materija neophodnih za sva živa bića, preneo je „Dejli mejl“.

Istraživači su, naime, nedavno detektovali SN 2019ehk, na 55 miliona svetlosnih godina od Zemlje, koja je emitovala najviše kalcijuma u odnosu na sve zabeležene jedinstvene eksplozivne astrofizičke događaje te vrste.

​„Takvi događaji su jako retki, tako da nismo znali šta je stvorilo supernovu bogatu kalcijumom. Posmatrajući šta se sa ovom zvezdom desilo u poslednjem mesecu pre nego što je stigla do kritičnog, burnog kraja, zavirili smo u ranije neistražen teren, otvarajući nove puteve u nauci“, izjavio je Vin Džejkobson Galan sa „Sautvest“ univerziteta u Ilinoisu koji je vodio studiju.

Rare stellar explosions created half of the calcium in our bones and teeth, study reveals https://t.co/0iSFOWGXbL

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 5, 2020