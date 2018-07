Oglasila se i konobarica koja je „mušteriju“ bacila na pod

Nakon što je snimak u kojem je mušterija nepristojno hvata za donji deo leđa, a onda ga zatim ona baca na zemlju, obišao svet, devojka koja radi kao konobarica je rešila da progovori o incidentu.

Emilija Holden (21) ekspresno je bacila na pod Rajana Červinskog (31) nakon što ju je on uhvatio u prolazu za zadnjicu u jednom kafiću u Džordžiji.

Ekipa magazina People je za nju imala par pitanja o tom incidentu čiji je video snimak reprodukovan i podeljen na mrežama bezbroj puta, prenosi Blic.

– Pogledala sam u njega i samo mu rekla „ne dodiruj me, k*čkin sine!“, uopšte nisam razmišljala, samo sam reagovala. Nikada tako nešto nisam uradila ranije, rekla je.

U prvi mah, kada ju je stranac uhvatio, pomislila je da je to neko koga poznaje, međutim, kada je ipak shvatila da ga ne poznaje, reagovala je tako što ga je bacila na zemlju.

Kaže da se on kasnije branio da je to uradio mahinalno u želji da prođe, međutim, uvdom u snimak, vidi se da to nije tačno.