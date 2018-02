Opako se svete: zaposleni u hotelu otkrili kako kažnjavaju bahate goste

Možda vam se nekada desilo da vam hotelski ključ ne radi ili da vam je račun na kraju mnogo već nego što ste očekivačli.

Sve to je verovatno posledica vašeg ponašanja prema hotelskom osoblju i njihovi načini da se za bahatost osvete.

Džejkob Tomski, bivši zaposleniu jednom hotelu u Velikoj Britaniji, izdao je nedavno memoare u kojima je opisao nesvakidašnje načine na koje osoblje hotela vraća milo za drago bezobraznim gostima, bez da oni to i primete.

– Ako ste imali problem da uđete u sobu, to verovatno znači da ste iznervirali nekog na recepciji i da su vam deaktivirali karticu, a popraviće vam je kad se to njima prohte. To se zove ‘napad ključa’ – objasnio je Tomski za Dejli Ekspres.

On dodaje i da što su gosti bogatiji, to je više verovatno da će biti bučni i nepristojni, a da su poznate ličnosti najgori među njima.

– Skorojevići se naročito užasno ponašaju prema osoblju. S druge strane, obični radnici, oni koje takođe neko kinji, ne prigovaraju ništa – rekao je bivši hotelski službenik u memoarima.

Ovo su šest inventivnih načina na koje se osoblje sveti bahatim i nepristojnim gostima.

Napad ključa – ako imate problem da uđete u sobu, možda se bili grubi prema nekom na recepciji. Oni obožavaju da se zabavljaju gledajući kako se mučite da otvorite vrata.

Pljačkanje mini-bara – pažljivo pogldajte račun, jer iznervirano osoblje zna da se ušunja u vašu sobu i ukrade stvari iz mini-bara ili vam namerno uveća troškove.

Zaprljana četkica – pripazite na četkice za zube, možda se ‘slučajno’ isprlja, upozorava Tomski.

Telefonski pozivi – Tomski priznaje da je često znao da sa kolegama u toku noći pozove i izbezumi posebno nepristojne goste.

Loša soba iz osvete – ako ste napravili scenu tokom prijave u hotel, može vam se desiti da vas smeste u neku užasnu sobu. Veovatno ste mogli da dobijete fini apartman, ali to nećete moći zbog svog ponašanja – objašnjava bivši zaposleni.

Prljave čaše – ako ste neprijatni prema čistačicama, mogu čaše iz kojih pijete da operu ne deterdžentom, već sredstvom za poliranje nameštaja.