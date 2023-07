Optička iluzija koja će vas izludeti: Vidite li gde se krije telefon na ovoj slici? (foto)

Jedan od najlakših načina da se proceni nečija inteligencija i sposobnost posmatranja je pomoću optičkih iluzija. Postoje napredniji načini da se utvrdi vaš intelekt, čak i ako se smatra da je ovaj metod odličan.

Vizuelni fenomeni poznati kao optičke iluzije uzrokuju da mozak stvari percipira drugačije nego što jesu. Ove obmane se mogu pojaviti na različite načine, od jednostavnih obrazaca koji izgledaju kao da se pomeraju ili menjaju oblik do složenijih vizuelnih prikaza koji izgledaju kao da prkose fizici. Oni mogu biti fascinantni i zbunjujući, što ih čini omiljenom temom istraživanja za naučnike i prijatnom zagonetkom za pojedince svih uzrasta.

„Optičke iluzije“ su slike koje varaju vaš mozak i ometaju vašu sposobnost da vidite stvarnost. Tri različite kategorije optičkih iluzija su kognitivne, fiziološke i doslovno vizuelne.

Najbolje od svega je što su izuzetno zanimljive i deci i odraslima pa ih sve generacije rado rešavaju.

Can you see the mobile phone hidden on this carpet?#illusion #hidden #ispy #flowers #mobile #phone #camouflage pic.twitter.com/2VjpDOQsbf

— Spyder Digital (@spyderstyle) August 16, 2016