Pas koji je pogrešnim avionom poslat u Japan vraćen u SAD – privatnim avionom (video)

Pas koji je kompanija „Junajted erlajns“ greškom smestila u avion za Japan, vraćen je vlasnicima u SAD.

Desetogodišnji nemački ovčar po imenu Irgo stigao je na aerodrom Vičita u četvrtak uveče pošto ga je kompanija jednim privatnim avioniom vratila iz Japana.

