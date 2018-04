Razrešite misteriju: da li vam mozak i dalje raste?

Među informisanim laicima, ali i među većinom stručnjaka prihvaćena je tvrdnja da se čovekov mozak eksplozivno razvija kod novorođenčadi i male dece i da taj proces polako usporava u uzrastu od 5 ili 7 godina, da bi se zapravo zaustavio otprilike do dvadesete godine.

Otuda i toliki pritisak na nove roditelje koji, preplašeni pričama o značaju ranog razvoja, kao i konačnosti, na sve načine pokušavaju da poduče svoju tek prohodalu decu, bilo stranim jezicima, slovima, sportovima… jer se to kasnije ne može nadoknaditi.

Ove tvrdnje obilato zloupotrebljava industrija učila, pametnih igračaka i raznih kurseva i časova, koja živi od te roditeljske brige i potrebe da ulože mnogo truda i novca ne bi li njihova deca uspela u ovom konkurentnom svetu.

Ipak, povremeno se čuje i da je ta ideja o konačnosti razvoja mozga sasvim netačna. Jedno novo istraživanje upravo je potvrdilo da ljudi tokom čitavog života proizvode nove ćelije mozga koje koriste za učenje i pamćenje.

Najveća debata, naime, vodi se o dešavanjima u delu mozga koji se zove hipokampus i koji je zadužen za kratkoročno i dugoročno pamćenje, kao i snalaženje u prostoru. Kod beba se u hipokampusu stvara ogroman broj novih neurona, ali u dosadašnjim studijama se uglavnom zaključivalo da se nakon puberteta tu ništa novo ne dešava. Slično potvrđuju i zapažanja o promenama na mozgu kod miševa i nekih drugih životinja.

Ipak, novi važan rad objavljen u časopisu “Sel Stem Sel” pokazuje da se kod odraslih ljudi novi neuroni stvaraju tokom čitavog veka. Dr Maura Boldrini sa Kolumbija univerziteta u NJujorku, koja je vodila to istraživanje dodaje šaljivo da su “ljudi izgleda stvarno drugačiji od miševa” kod kojih proizvodnja neurona vrlo naglo opada sa godinama.

Boldrini je sa svojim kolegama posmatrala hipokampuse 28 ljudi, muškaraca i žena, uzrasta od 14 do 79 godina i to ne na skenerima već – uživo. To su bili hipokampusi generalno zdravih ljudi koji su samo nekoliko sati ranije preminuli, pa je ovaj tim mogao da vidi kako su kod njih formirani krvni sudovi, da posmatraju broj i volumen ćelija kao i njihovu “zrelost” i razne druge važne pokazatelje.

Radi se o tome, objasnila je Boldrini, da u jednom delu hipokampusa postoje specifične “majke ćelije” od kojih nastaju “ćerke ćelije” koje se zatim dele i prave mnogo novih ćelija i tako nastaju neuroni. Ranije se smatralo da postoji konačan broj “majki ćelija” i da njihov broj opada kako starimo. Međutim, ispostavilo se da mi i dalje proizvodimo ogroman broj neurona, čak iako imamo manje “majki ćelija”, dodaje Boldrini, napominjući da se oni sa starošću mogu slabije “umrežavati”.

(Danas)