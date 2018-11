Snimak iz aviona zgrozio sve korisnike društvenih mreža (video)

View this post on Instagram

Sometimes you just need to shave…in your seat…on an airplane…in front of everyone… ✈😂📷🙈🚾🛀🚿✈ #personalgroomingiscalledPERSONALforareason 🚫 #passengershaming #flyingfeet #NOPE #airplaneetiquette #frequentflyer #crewlife #sassystew #aviation #cabincrew #avgeek #cabincrewlife #flightattendant #flightattendantlife #stewardess #flightattendantproblems #rantsofasassystew #travel #flightattendants #instapassport #aviationgeek #FAlife #airtravel #travelgram #traveltips #pilot #pilotlife #travelling #travellers #frequentflier