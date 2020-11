Tajanstveni blistav metalni monolit nađen u američkoj pustinji

Duboko u nepristupačnom crvenkastom pustinjskom pejsažu, nalik Marsu, u američkoj državi Juti, stoji misterija: blistavi metalni monolit.

Glatka, visoka struktura nađena je tokom helikopterske patrole, objavile su vlasti u ponedeljak.

Posada Odeljenja za javnu bezbednost i Odeljenja za resurse divljih životinja iz Jute uočila je blistavi predmet iz vazduha 18. novembra i sletela da ga proveri.

Otkrili su da je trostrani predmet od nerđajućeg čelika visok nešto manje od četiri metra i čvrsto ukopan u tlo.

Ali nisu otkrili tragove o tome ko ga je mogao zabiti u stenovito tlo među talasastim crvenim stenama ili zašto je to učinio.

„Ova stvar nije iz drugog sveta“, uveren je poručnik Nik Strit iz patrole Odeljenja za javnu bezbednost u Juti.

Ipak, jasno je da je trebalo planiranja i rada da bi se konstruisao monolit od skoro četiri metra, doneo i ukopao u stenu.

Mesto gde je monolit je toliko udaljeno, da ga službenici ne otkrivaju, zabrinuti da bi radoznalci mogli krenuti da ga vide i izgubiti se, te bi ih trebalo spasavati.

Mada blistav i srebrn, monolit izgldom i položajem podseća na crni iz filma Stenlija Kjubrika „2001: Odiseja u svemiru“.

Iako bi se moglo reći da je to umetnički predmet, nelegalno je postavljen jer za to nije tražena dozvola savezne vlasti SAD, u čijem vlasništvu je to javno zemljište.

Službenici Biroa za upravljanje zemljištem istražuju koliko je dugo tamo, ko ga je mogao napraviti i da li ga treba ukloniti.

(Beta)

