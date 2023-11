Zanimljiva optička iluzija: 99 % ljudi pogreši, koji broj vi vidite na slici?

Postoje različite optičke iluzije, a neke su zahtevnije od drugih. Ova koju vam donosimo izaziva vas da pronađete broj koli se krije iza ove crno bele spirale.

Mnogi su se namučili i na kraju dali pogrešan odgovor, jer ovaj izazov nije nimalo lagan

DO you see a number?

If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF

— Benonwine (@benonwine) February 16, 2022