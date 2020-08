Kad vas obuzmu negativne misli, uradite ove 3 stvari

Kada vas obuzmu negativne misli ovo uradite

Depresija je sve češći problem, a anksioznost i negativne misli nisu ništa ređa pojava savremenog načina života. Ubrzan tempo nas tera da radimo izvan naših granica mogućnosti, pa često zaboravljamo da povedemo računa o mentalnom zdravlju koje je veoma bitno.

Uzrok naše patnje su naše misli. Ono smo što mislimo, stoga se trebamo okrenuti mislima zbog kojih ćemo se osećati dobro. Kada vas savladaju negativne misli, uvek se okrenite tehnici ruskog psihologa V. Ljermontova.

Metoda se sastoji od 3 koraka:

1. Usvojite novi način razmišljanja

Negativno razmišljanje je navika. Svaku naviku možemo promeniti na jednostavan način. Dakle, negativno razmišljanje zameniti pozitivnim.

Kako? Kad god se jave negativne misli, poput:”Ja nisam dovoljno dobra. Neću uspeti.”, zamenite te misli pozitivnim: ”Ja jesam dovoljno dobra. Ja ću uspeti.”

2. Upitajte se da li je ta misao koja se mota po vašoj glavi blizu istine

Pogledajte sa svih strana, analizirate. Shvatite odakle potiče ta misao, da li vam je ona nametnuta ili ste sami došli do je. Često tuđe kritike usvajamo i one postaju misli koje nas muče i dovode do anksioznih stanja. Dobro razmislite da li u tim mislima ima imalo istine ili je proizvod vaših strahova.

3. Pogledajte stvar iz druge perspektive

Naravno, iz pozitivne perspektive. Recimo, ako niste dobili željeni posao, zbog čega se trenutno osećate neuspešno i kritikujete sebe, zastanite na tren i razmislite na ovaj način: Možda taj posao nije bio za vas. Možda ne biste bili srećni, ni ispunjeni na tom radnom mestu.

Sve je stvar perspektive. Kako mislimo, tako ćemo i živeti. Kada vas savladaju negativne misli prođite kroz ova 3 koraka i garantovano ćete se osećati bolje.

