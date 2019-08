Trik psihologa koji ODMAH zaustavlja depresiju, negativne misli i anksioznost

Pomaže da se preusmeri fokus na trenutna zbivanja i odvraća od negativnih misli koje uzrokuju osećaj teskobe

Metoda 5-4-3-2-1 je jednostavna, ali vrlo efektna metoda za ponovno uspostavljanje kontrole nad umom kada vam preti teskoba, a sastoji se od brojanja unazad počevši od broja pet.

Metoda pomaže osobama koje pate od teskobe da se vrate u realnost, oslanjajući se na pet čula- vid, sluh, dodir, miris i ukus.

Prvi korak se sastoji u tome da osobe pogledaju oko sebe i identifikuju pet stvari koje trenutno mogu da vide. Zatim, treba da identifikuju četiri stvari koje čuju, tri stvari koje mogu da osete(to može da bude bilo šta, od stopala do prstena na prstu), dve stvari koje mogu da namirišu i jednu stvar koju mogu da okuse.

Ovi koraci mogu da se odrade brzo, a efektnost metode je široko potvrđena.

„Usmeravanje pažnje na čula vraća nas u sadašnjost, a brojanje predmeta ne dopušta našim mislima da odlutaju“, rekla je Elen Hendriksen, psiholog i autor knjige How To Be Yourself.

Čak i klinika Mejo predlaže ovu vežbu za umanjivanje osećaja teskobe, jer vežba pomaže da se preusmeri fokus na trenutna zbivanja i odvraća od negativnih misli koje uzrokuju osećaj teskobe.

Ova metoda koja se oslanja na čula, osim anksioznosti pomaže i kod lečenja depresije, poremećaja zavisnosti, ublažavanja stresa i kod niskog krvnog pritiska.

Dakle, sledeći put kada osetite anksioznost, usredsredite se na ono što možete da vidite, osetite i dodirnete i tako zanemarite negativne misli koje lutaju u vašoj glavi.