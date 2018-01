Proslavljeni plivač bio pred samoubistvom

Proslavljeni američki plivač Majkl Felps nedavno je izjavio: „Pomaganje drugim ljudima sa depresijom bolji je osećaj nego osvajanje zlatnih medalja na Olimpijadi.“

Prema izveštaju medijske kuće CBS News, najtrofejniji Olimpijac svih vremena učestvovao je pre nekoliko dana na „Forumu Kenedi“ u Čikagu, u sklopu nacionalnog samita o depresiji, bolestima zavisnosti i drugim problemima mentalnog zdravlja.

Forum Kenedi

„Forum Kenedi“ osnovao je Patrik J. Kenedi u 2013. godine, u spomen na predsednika Džona Kenedija, i fokusiran je na unapređenje trenutnih ideja, politika i programiranja u bihejvioralnom zdravlju za koje je se smatra da će biti efikasne u budućnosti. Osnovna ideja foruma je poboljšanje života osoba koje žive sa mentalnim bolestima i bolestima zavisnosti, kao i promovisanje zdravog ponašanja.

Majkl Felps

Felps osvojio je 28 olimpijskih medalja, od kojih su 23 zlatne. Ipak, on je nedavno izjavio kako je na vrhuncu svoje olimpijske karijere razmišljao i o samoubistvu. Nakon nekoliko dana provedenih u samoći i izolovan u svojoj sobi, on je priznao i sebi i drugima da ima psihičkih problema i da mu je potrebna stručna pomoć. To je dovelo do transformacije i spaslo njegov život.

Pomoć drugima

Majkl Felps je izjavio da želi da priča ljudima o svojoj borbi sa depresijom u nadi da će ljude sa ovim poremećajem podstaći da traže pomoć kako bi rešili svoje probleme.

Tom prilikom je rekao: „Kada vidite da ste nekome pomogli, ti momenati i ta osećanja i te emocije za mene su svetlije i bolje nego bilo koje osvajanje zlatne medalje na Olimpijadi. Imate priliku da spasete život, a to je nešto najsnažnije i najlepše.“