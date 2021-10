Ako hodate samo 15 minuta tokom dana, ovo su sve prednosti koje ćete iskusiti

Mnogo toga možete da uradite za samo 15 minuta. Između ostalog, i poboljšaćete svoje zdravlje. Pitate se kako? Naravno, šetnjom.

Hodanje je povezano s boljim zdravljem srca, poboljšanom funkcijom mozga, boljim raspoloženjem i još puno toga. Hodanje je odličan kardio trening koji zglobovi lakše podnose od, na primer, trčanja.

Iako su mnogi fokusirani na cilj od 10 hiljada koraka tokom dana, mnogo koristi možete iskusiti i od dosta kraće šetnje, tačnije 15-minutne. Evo nekih pogodnosti.

Popravićete raspoloženje

Loš dan na poslu? Resetujte se šetnjom. Starije istraživanje objavljeno u magazinu Journal of Behavioral Medicine pokazalo je da hodanje 10 do 15 minuta pomaže ljudima da postanu mirniji i opušteniji. Imajući to na umu, razmislite o šetnji pre sastanka sa šefom, a ne posle.

Bićete kreativniji

Hodanje povećava kreativnost. Studija univerziteta Stanford iz 2014. objavljena u magazinu Journal of Experimental Psychology ispitala je kreativnost ljudi koji hodaju ili sede u različitim uslovima od pet do 16 minuta. Naučnici su otkrili da je hodanje (u zatvorenom ili na otvorenom) poboljšalo „generisanje novih, ali prikladnih ideja“, odnosno kreativno razmišljanje, bolje nego sedenje.

Živećete duže

Šetnja od 15 minuta možda se ne čini dugom, ali ti minuti vam mogu produžiti život. Studija iz magazina American Journal of Preventive Medicine iz 2017. pokazala je da su ljudi koji su hodali samo dva sata nedeljno (što je nešto više od 15 minuta dnevno) imali manji rizik od smrti od ljudi koji se uopšte nisu kretali. To samo pokazuje da se i mala količina svakodnevne fizičke aktivnosti računa.

Sagorećete kalorije

Kratka 15-minutna šetnja, u zavisnosti od vaših godina, pola, telesne težine, ali i brzine, konfiguracije terena i vremenskih uslova, može da sagori oko 67 kalorija. Idite uzbrdo i sagorećete i više.

