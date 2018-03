Ovo je najbrži put do trbušnjaka

Kada se u obzir uzme količina truda koja se ulaže, dovođenje trbušnjaka u formu može se porediti sa potragom za svetim Gralom. Pa ipak, postoje tehnike koje će vas odvesti na pravi put i omogućiti vam da sa što manje napora stignete do zategnutih trbušnjaka.

1. Popravite držanje

Ukoliko ste stalno ili često pogrbljeni, vaš stomak će stalno biti opušten i mlitav. Dovoljno je da se samo uspravite i već ste načinili prvi korak ka dovođenju trbušnjaka u formu, bez skoro ikakvog fizičkog napora. Radi što boljeg držanja, dok ste u stojećem položaju, pokušajte da dovedete u istu ravan uši i ramena, zatim poravnate ramena u odnosu na kukove, kukove u odnosu na kolena i kolena u odnosu na gležnjeve. I neka vam prednji deo ramena bude u otovrenom položaju poput majice na vešalici, a ne majice na čiviluku. Takođe, uvucite pupak što više možete, a da vam to ne predstavlja poteškoće i ravnomerno održavajte težinu na zglobovima vaših stopala i petama.

2. Ne zanemarujte ostatak tela

Nemojte se previše zaneti trbušnjacima, tako da zapostavite ostale grupe mišića. U bitne grupe mišića spadaju i mišići u oblasti leđa. Jedan od veoma dobrih načina za uključivanje svih bitnijih grupa mišića odjednom jeste pilates, koji povrh svega uključuje još i mišiće ruku i nogu. To znači da pilates jačanjem svih mišića dodatno doprinosi još intenzivnijem radu i jačanju i vaših trbušnih mišića.

3. Preispitajte svoju ishranu

Možete raditi trbušnjake sve dok se ne onesvestite, ali ukoliko u predelu stomaka imate onaj dodatni suvišni sloj masti, vaši trbušnjaci neće ni doći do izražaja. Kako biste se otarasili tih suvišnih naslaga masti, morate sesti i analizirati svoju svakodnevnu ishranu, kao i vreme koje provodite baveći se nekim fizičkim aktivnostima. Drugim rečima, smanjite količinu i kalorije hrane i budite što je više moguće u pokretu.

4. Rekviziti nisu uvek neophodni

Lopte, steznici, tegovi, pojasevi i teretana – sve je to lepo, ali ne i toliko neophodno za jačanje trbušnjaka. Naime, čak i za vreme svakodnevnih aktivnosti, poput odlaska u šetnju, stajanja u redu u supermarketu ili igranja na žurkama ili u klubu, vaši trbušnjaci postaju i te kako aktivni. A ono što možete učiniti kako biste im obezbedili još malo neophodnih vežbi kada jednostavno stojite jeste da to činite uspravljeni što je više moguće, dišući tako da što više uvučete pupak ka kičmi.

5. Bez žurbe

Morate biti svesni da se do vidljivih rezultata ne može odmah doći. Čak i one aktivnosti koje obećavaju rezultate za najkraće moguće vreme, na kraju se svedu samo na rešenja kratkoga veka. Zato je najbolje prethodno isplanirati lagan, ali konstantan napredak, i sebe dobro psihički pripremiti, jer ćete svakako nailaziti na brojne prepreke. Međutim, do nagrade se uvek stiže vremenom i nadasve upornošću.

