Najjednostavniji trik za gubitak kilograma koji još uvek niste isprobali

Što se tiče gubitka kilograma, najvažnije strategije uvek će biti ishrana i fizička aktivnost, pa ima smisla najviše se usresrediti na te dve stvari. Ali ne mora nužno značiti da su to jedini načini na koje možete smršati. U tome vam može značajno pomoći i kvalitetan san.

Brojne studije povezale su loš san s gojenjem – posebno nastajanjem masnoća na stomaku. Na primer, u članku objavljenom u časopisu Environmental Health Perspectives primećeno je da je kraće spavanje povezano s gojaznošću, hipertenzijom i drugim metaboličkim poremećajima.

Druga studija, objavljena u časopisu Sleep, otkrila je značajne promene u telesnoj masi između onih koji spavaju tek nekoliko sati, onih koji spavaju prosečan broj sati i onih koji vole dugo da spavaju. Oni van srednjeg raspona od sedam do osam sati imali su mnogo veću verovatnoću da će doživeti postupno gojenje, čak i ako su pojeli približno istu količinu kalorija i vežbali koliko i oni koji su spavali prosečan broj sati.

To se, prema doktoru Krisu Vinteru, predsedniku Charlottesville Neurology and Sleep Medicine i autoru knjige The Sleep Solution, događa iz nekoliko razloga.

Povećani apetit i glad

Kada se ne naspavate dovoljno, vaši se cirkadijalni ritmovi menjaju, a to dovodi do prejedanja, kaže Vinter. Još gore, verovatnije ćete žudeti za visokokaloričnom hranom, posebno slanim ili slatkim zalogajima.

Veći nivo stresa

Jednostavno se osećate manje prilagodljivo kad imate posla s problemima spavanja, kaže Vinter. Mogli biste brže da se iznervirate ili da se osećate previše emotivno, ali i biti bezvoljni. To može dovesti do porasta hormona stresa, kortizola, a hronično povišenje tog hormona povezano je s povećanom masnoćom na stomaku.

Više problema s hormonima

Pored problema s kortizolom, loš san negativno utiče i na dva glavna hormona, leptin i grelin. Vnter kaže da oni regulišu signale gladi, zbog čega je izglednije prejedanje.

Loše zdravlje creva

Vaš probavni sistem odgovoran za mnogo više od prerade hrane. To je takođe središte vašeg imunološkog sustema i emocionalne regulacije. Čak i nekoliko noći lošeg sna može vas dovesti u rizik. Jedno istraživanje pokazalo je da su samo dve uzastopne noći prekratkog sna dovele do poremećaja u zdravlju creva kod učesnika studije.

Svi su ti faktori međusobno povezani, kaže Vinter. Na primer, ako ste pod stresom, možda ćete jesti više nezdrave hrane, a to može dovesti do toga da se osećate tromo i zapravo povećati želju za nezdravim namirnicama umesto da je umanjite. To takođe može biti začarani krug: jedenje nezdrave hrane može sabotirati kvalitet vašeg spavanja, što dodatno smanjuje vaše šanse za efikasan gubitak kilograma, prenosi Eat This, Not That.

„Mnogi ljudi otkrivaju da, kada se usresredite na uspostavljanje dobrih navika spavanja, i druga područja njihovih života počinju da dolaze na svoje mesto“, kaže dr. Vinter i dodaje: „To uključuje njihov nivo energije, odabir hrane, doslednost vežbanja, čak i njihovo raspoloženje.“

