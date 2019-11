Naučno dokazano: Ovih pet vežbi produžava život

Lako dostupne aktivnosti za koje vam nije potrebna posebna oprema mogu značajno uticati na zdravlje. One pomažu u snižavanju krvnog pritiska, holesterola i rizika od srčanih bolesti, a naučnici se slažu i da smanjuju rizik od preranog umiranja, navodi Gardijan.

Evo o kojim aktivnostima i vežbama je reč:

Trčanje

Istraživanje koje je nedavno objavio britanski časopis Journal of Sports Medicine utvrdilo je da trčanje može umanjiti rizik od rane smrti bez obzira na to koliko dugo ili kojom brzinom trčite. Istraživanje se fokusiralo na 14 prethodnih studija baziranih na šest različitih grupa učesnika, čime je obuhvaćeno više od 230.000 ljudi. Zaključak autora ovog istraživanja bio je da je čak i minimalna količina trčanja bolja nego ne trčati uopšte.

Plivanje

Studija koju je proveo Swim England 2017. godine otkrila je da plivači imaju 28% niži rizik od rane smrti i 41% niži rizik od moždanog udara ili bolesti srca. U njoj je učestvovalo preko 80.000 ljudi, a njome je potvrđeno i da je plivanje isplativa, sigurna i održiva vežba za ljude svih starosnih grupa. Starijim osobama pomaže da ostanu mentalno i fizički sposobne, dok deci može pomoći da kroz lekcije plivanja razviju telesne, kognitivne i društvene veštine.

Tenis

Naučnici koji su pokušali da pronađu zdravstvene koristi različitih sportova otkrili su da redvno igranje tenisa i badmintona smanjuje rizik od smrti u bilo kom životnom dobu za 47 posto. Inače, ova studija, koju je objavio British Journal of Sports Medicine, kroz ankete sprovedene između 1994. i 2008. prikupila je odgovore više od 80.000 osoba starijih od 30 godina, prenosi Index.hr.

Joga

Osim što poboljšava snagu, disanje i fleksibilnost, za jogu je utvrđeno da smanjuje uzročnike rizika za bolesti srca, poput visokog indeksa telesne mase, holesterola i krvnog pritiska. Studija Američkog kardiološkog koledža otkrila je da su ljudi koji kombinuju jogu i kardio vežbe, poput trčanja ili plivanja, dvostruko smanjili visok BMI, holesterol i krvni pritisak u porđenju s ljudima koji su izvodili samo jednu od tih vežbi.

Brzo hodanje

Do sad su brojna istraživanja potvrdila da učestalo predugo sedenje može povećati rizik od prerane smrti. Studija koju je objavio British Journal of Sports Medicine utvrdila je da čak i aktivnosti niskog intenziteta, poput brzog hodanja u trajanju od samo 10 do 59 minuta nedeljno, mogu sniziti taj rizik 18 posto.