Otkrivamo: Treba li da trenirate svaki dan?

Vaš trud da trenirate 7 dana u nedelji kako biste dali svoj maksimum i postigli bolje rezultate, ipak, pada u vodu. Zapravo, ako trenirate svakodnevno dešava se da sabotirate svoje fitnes ciljeve i javljaju se znaci preteranog treniranja.

Prestajete da dajete svoj maksimum

Ako trenirate bez dana oporavka, verovatno ćete naići na nagli pad prilagođavanja i sposobnosti vašeg tela da apsorbuje opterećenje treninga. Kada se to dogodi, obično se osećate iscrpljeno, slabo i bol u mišićima kao da ne prolazi.

A kada osećate sve navedeno, skloniji ste povredama. Prelazak na režim zverskog treniranja, 24/7, i nepoštivanje pravilnog protokola za oporavak mogu rezultirati bespotrebnim povredama, poput tendinitisa i preloma.

Štaviše, preterivanjem, takođe, možete vaše hormone dovesti u haos. Pretreniranost može dovesti do problema sa nadbubrežnom žlezdom i hormonalnog disbalansa, koji izazivaju hronični umor.

Mogućnost da gubite kilograme postepeno izostaje

Kao što postoje fizički vidljive posledice, isto tako pretreniranost dovodi do usporavanja mršavljenja. Vaše telo se u ovakvom režimu previše trudi i luči hormone stresa, kao što je kortizol. Često povišene vrednosti kortizola utiču na nagomilavanje masti u struku i gojaznosti.

Hroničan stres izazvan svakodnevnim treninzima, uticaće na to da vam se poveća apetit i potražnja za slatkišima i masnom hranom. Suprotno ovome, moguće je i da dođe do gubitka apetita. Neuhranjenost će, na dalje, dovesti do uvođenja organizma u režim čuvanja zaliha, zbog opasnosti od smrti od gladi, a samim tim će se zaustaviti proces gubitka kilograma.

Reakcija na stres se progresivno uvećava

Veliki pad ili neprestani pad varijabilnosti srčanog ritma (HRV) znak je stresa. HRV – mera varijacije u vremenu između svakog otkucaja srca – reguliše autonomni nervni sistem, koji je odgovoran za reakciju organizma u borbi ili bežanj.

Donje granice u vrednostima HRV-a – što se događa kada se preopterećujete – ukazuje da vaš sistem radi u stanju borbe ili trčanja, dok viši HRV znači opuštenije stanje. Drugim rečima, kada redovno preterujete u teretani, stresni režim vašeg tela ostaje uključen. Dugotrajni stres može povećati rizik od niza zdravstvenih problema – od srčanih bolesti do probavnih smetnji i oštećenja kognitivnih sistema.

Raspoloženje je sve lošije

Ne pomera vam se sa kauča? Nedostatak motivacije je još jedna velika crvena zastava kada je u pitanju pretreniranost. Ispostavlja se da vas previše treninga iscrpljuje ne samo fizički, već i mentalno i emocionalno. U stvari, pretreniranost je povezana sa depresivnim stanjima.

“Ako počnete da osećate spore treninge, opšti umor i malo entuzijazma za vežbanje, vreme je da vam treba nekoliko dana odmora – ili čak čitava nedelja – za oporavak”, objašnjava sertifikovani profesionalni trener, Gof Trip. “U nedelji oporavka možete se usredsrediti na lagane kardio aktivnosti, aktivnosti mobilnosti, čistu ishranu i san.”

San trpi

Spavanje je od suštinske važnosti za popravljanje, rast i jačanje mišića. To je zato što vežbanje – posebno dizanje tegova – stvara mikroskopske suze u vašim mišićima i treba vam odmor da biste ih izlečili i ponovo izgradili.

“Ako osećate da spavate nemirnim snom, nakon niza vrlo aktivnih nedelja, možete da zaključite da se nalazite na ivici pretreniranosti”, kaže Trip. I, nažalost, stres koji nastaje preterivanjem u teretani ne poboljšava kvalitet vašeg spavanja. Dokazan slučaj, pregled studije iz 2015. godine, u časopisu Sleep Science, povezao je visoki nivo hormona stresa kortizola i nesanicu.

