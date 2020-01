Skijanje? Nipošto bez fizičke pripreme!

Odmor u planinskim ski centrima milionima ljudi širom sveta pričinjava pravo zadovoljstvo. Velika većina ljubitelja snega menjala bi tri letovanja za jedno zimovanje. Dosta ljudi prosto uživa u zimskim čarolijama, počev od pravljenja Sneška Belića i sankanja pa sve do ekstremnog skijanja na najopasnijim stazama, a često i na divljim padinama van svake staze i puta.

Skijanje je, osim zadovoljstva, i veoma zdravo jer je ceo organizam u pokretu, a naročito mišići nogu, stomaka i leđa. Međutim, velika većina skijaša greši kada prvog dana zimovanja bez ikakve pripreme odmah krene sa skijanjem. Često se dešava da se tako napornim tempom nastave sve vreme dok su na zimovanju.

Mnogi ne zanaju: bilo da ste početnik ili iskusni skijaš, fizička priprema je najbitnija za zimovanje, odnosno za vbavljenje svakim sportom. Često se dešava da vam zimovanje propadne zbog povrede usled nepripremljenosti za sneg. Napor mišića tokom skijanja po statistici najčešće uzima danak na kraju skijaškog dana. Umor mišića izaziva nepravilnu i nestabilnu tehniku skijanja i tada često dolazi do rizika od povreda. One mogu biti lakše prirode, ali se neretko dešava da povrede budu ozbiljnije prirode, počev od uganuća i iščašenja zglobova i kolena pa do preloma nogu, ruku, a u najopasnijim slučajevima vrata, glave i kičme.

Mnoge od navedenih povreda zahtevaju ozbiljno dugoročno bolničko lečenje i rehabilitaciju. Često se dešava da se posledice povreda osećaju godinama kasnije, a neretko i celog života.

Zbog svega navedenog savet svim skijašima pred ski vikend ili zimovanje jeste da bi trebalo preduzeti sledeće mere radi lične zaštite od povreda:

dugotrajne aerobik vežbe mogu aktivirati svaki mišić tako da umor ne izazove povredu na kraju skijaškog dana u trajanju od 8 sati

trening u teretani sa fokusom na mišiće nogu i stomaka kao i vežbe balansa za bolju stabilnost na stazama mogu puno pomoći skijašima

skijaške vežbe zagrevanja pre samog spuštanja niz stazu ili jednostavnim skakutanjem sa jedne na drugu stranu duž zamišljene linije sa spojenim nogama, a zatim sa jednom nogom – takođe se smatra dobrom pripremom

Kakva god se priprema pred ski vikend ili zimovanje odradi, bolja je i bezbednija od nikakve.