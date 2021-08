Trener otkriva kako prepoznati zavisnika od teretane

Redovno vežbanje je dobro za psiho-fizičko zdravlje i može da unapredi život, međutim, kod zavisnika ono zna da ga potpuno preuzme. Đorđe Žerajić, master sporta i fizičkog vaspitanja, otkrio nam je šta znači zavisnost od teretane.

“To su ljudi koji misle da ne smeju da propuste trening, jer će postati slabiji, jer će postati manji zbog toga, jer će neko drugi biti jači. Najčešće takvi ljudi ne postavljaju ciljeve, oni imaju protokol koji ispunjavaju. Nema takmičenja, nema izazova, oni imaju trening koji odrade i onda idu kući. Među zavisnicima su i klinci i ljudi srednjeg doba, čak i ljudi koji zalaze u neke godine u kojima je vežbanje tako kako ga praktikuju čak i rizično. Ali dolaze i dalje treniraju”, objašnjava Žerajić, koji radi u jednoj beogradskoj teretani.

Ipak, ističe, zavisnici ne vežbaju baš svaki dan.

“Oni su dobro organizovani, tačno znaju da ako jedan dan ne odmore – neće moći da podrže vežbanje. I onda dolaze tri dana u nizu pa jedan odmaraju, ili pet dana pa dva odmaraju. Totalna organizacija od koje zavisi čitav njihov dan i sve je usmereno na ta dva sata vežbanja i to se mora odraditi. Bila kiša, sneg, korona, on će izaći i odvežbati, pa makar ga uhapsili. Ili će da kupi sprave pa će vežbati sam, znam ih koji su to radili u proteklom periodu”.

Dakle, trening mora da se ispoštuje, ali i redosled nakon treninga.

“Mora da jede posle toga i to zna šta jede, a onda mora da spava. Taj je režim. Sve ostalo uklapaju, što može da bude opasno za njihov dalji razvoj životni i zajednicu koja to treba da prihvati”, zaključuje Žerajić.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.