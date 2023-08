3 ‘zdrave’ namirnice zapravo su šokantno loše za vas: „Prepune su šećera i veštačkih sastojaka“

Kada želite da počnete da se hranite zdravije i da izbacite slatkiše i grickalice iz ishrane obično počinjete s rafovima sa zdravom hranom u marketima. One su pune „zdravih“ namirnica, od grickalica bogatih proteinima do mleka preko orašastih plodova. Mnogi ljudi opsednuti su tom trendi hranom koja obećava da će poboljšati telo iznutra ali i spolja, piše The Sun.

Međutim, dr. Raja Mohan iz aplikacije za kontrolu težine, LEAN otkrio je da te „zdrave“ namirnice nisu baš uvek bolja alternativa onima koje su na glasu kao „nezdrave“.

„Mnoge od ‘zdravih’ namirnica pune su dodatnih sastojaka poput soli i veštačkih zaslađivača kako bi se održao ukus, a istovremeno zadržao nizak sadržaj kalorija“, rekao je dr. Mohan za The Sun.

Evo nekoliko primera hrane koja se može činiti zdravijom, ali zapravo nije.

Nektar agave se često reklamira kao zdravija i često prirodnija zamena za šećer. Ima sličnu konzistenciju kao med, iako je nešto ređa i dolazi od biljke agave. Uprkos oznaci „prirodno“, nektar agave se intenzivno obrađuje, upozorio je dr. Raja.

„Može sadržati više fruktoze (to jest šećera) nego bilo koji drugi uobičajeni zaslađivač, uključujući visokofruktozni kukuruzni sirup“, dodao je.

Preterana količina fruktoze, kao ni previše dodatog šećera, nije dobra za vas. Fruktoza se pretvara u glukozu u jetri, što je ono što telo koristi za energiju. Ali, ako je ima previše, jetra proizvodi mokraćnu kiselinu i mast. To može povećati rizik od bolesti masne jetre, gihta i bolesti srca.

Ako svom detetu pokušavate da u ishranu ubacite više povrća tako da mu umesto klasičnog čipsa od krompira dajete onaj od povrća, razmislite dobro pre nego kupite kesicu tih grickalica.

„Ova grickalica, iako je naizgled dobra za vas, prerušena je brza hrana. Iako bi ‘povrće’ moglo da zvuči zdravije, u stvarnosti je ovaj čips često intenzivno prerađen i bogat je nezdravim mastima i natrijumom“, objasnio je dr. Mohan, a prenosi Net.hr.

Proteinske pločice su ‘prerušene čokoladice’

Studija iz 2017. godine zapravo je otkrila da bi čips od povrća mogao da bude čak i gori za nas od čipsa od krompira i nekih čokoladica. Podaci koje je prikupio Wren Kitchens otkrili su da je pakovanje čipsa od 40 grama povrća imalo više masnoće od iste porcije slanih Pringlesa i gotovo dvostruko više nego u Mars čokoladici.

Na policama prodavnica možete pronaći razne vrste proteinskih pločica, od veganskih, preko čokoladnih do onih posutih šarenim mrvicama. Ne samo da su te pločice pune proteina, što je dobro za rast mišića, pa čak i mršavljenje, već su i izvrsnog ukusa.

Ako zvuči predobro da bi bilo istinito, verovatno jeste, napominje dr. Mohan i na kraju ističe da su mnoge proteinske pločice u suštini „prerušene čokoladice prepune šećera i veštačkih sastojaka“.

Ako želite da kupite proteinsku užinu, svakako pogledajte spisak sastojaka i potražite pločicu s minimalnim dodatim šećerom (manje od 12 grama po porciji).

