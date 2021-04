Dostava hrane – 3 načina kako da izbegnete zarazu!

U uslovima pandemije, ograničenog rada ugostiteljskih objekata, posebno je zaživela dostava hrane i pića. Međutim, koliko je ovaj vid usluge zapravo bezbedan?

Doktorka Kejtlin Velš, govorila je o tome kako izbeći da sa poručenom hranom pokupite i patogene čestice, prenose mediji

1. Prvo istražite restoran od kog poručujete hranu

Kako bi uveli preventivne mere higijene, mnogi restorani su uveli kao obavezu da njihovi zaposleni nose zaštitne rukavice i maske, kao i da na sat vremena sve radne površine dezinfikuju.

“Kako svaki restoran (ugostiteljski objekat) samostalno kontroliše preventivne mere, usled pandemije, savetuje se da pre nego što poručite hranu, proverite restoran”, poručuje doktorka Velš. “Mnogi restorani su na svoje veb sajtove postavili mere preventive koje preduzimaju kako bi sebe i svoje mušterije zaštitili od širenja zaraze.”

2. Beskontaktna dostava

Beskontaktna dostava, kojom maksimalno poštujete socijalno distanciranje, značajna je preventiva.

Neki restorani u svojim ponudama sada imaju vid dostave gde vam hranu ostavljaju ispred vrata. Na ovaj način se izbegava i kontakt putem novca, jer se plaćanje vrši elektronskim putem.

3. Bacite pakovanje

Iako za sada ne postoje evidentirani dokazi o tome da se neko zarazio preko pakovanja hrane, nedavno istraživanje, objavljeno u The New England Journal of Medicine, u martu, pokazalo je da se virus korona zadržava na plastičnim površinama i do 72h. Znači da bi ambalaža u kojoj donosimo hranu mogla da bude kontaminirana virusom.

Predlaže se da pažljivo prebacite poručenu hranu u posudu, a ambalažu bacite. Nakon toga dobro operete ruke i tek onda sedete da jedete.

Osobama, koje spadaju u visokorizične grupe, savetuje se da kupljenu hranu tretiraju sa rukavicama. Ovo se naročito odnosi na trudnice, one sa pratećim bolestima i starije od 65 godina.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.