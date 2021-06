“Heroji Halijarda”: Živimo u neherojska vremena

BEOGRAD – Igrani film ratne tematike “Heroji Halijarda”, kao i TV serija “Vazdušni most” prema scenariju i režiji Radoša Bajića snima se intenzivno od 22. maja po Beogradu i okolini, a ekipa Tanjuga je imala ekskluzivnu priliku da danas poseti snimanje koje se odvijalo na živopisnom Kosmaju, u selu Nemenikuće.

Antologijski glumci Žarko Laušević i Petar Božović kao i mlađi dramski umetnici tipa Vučić Perović danas su vredno realizovali zahtevne scene koje će biti u filmu i seriji 2023. godine, koja se temeljno pripremala više od tri godine, u produkciji poznate kuće “Contrast Studios” Radoša Bajića, kompanije Telekom Srbija i Radio Televizije Srbije (RTS).

Snimanje su posetili upravo predstavnici i ovih medijskih kuća, kao i Filmskog centra Srbije.

Autor projekta Bajić prisetio se početka svoje karijere 1975. godine kada je igrao u svom čuvenom prvom igranom filmu “Sarajevski atentat” Veljka Bulajića i specijalnoi za Tanjug uporedio vreme tada i sada, gde postoji značajna razlika.

“Filmovi i serije u to vreme su dugo pripremani i snimani. Mnoge promene u globalnom shvatanju života, kao i društvene promene uslovile su to da su se snimanja danas svela na jedan oblik instant produkcije: čim se krene u realizaciju, već se najavljuje premijera i gotovo. Naš “Halijard” to svakako nije”, naglasio je reditelj i scenarista filma i serije.

Bajić je istakao da su u ekipi veoma temeljno radili na ovako zahtevnom projektu, tri i po godine su pisali scenario, što podrazumeva istraživanje istorije, epohe, sve elemente tog vremena, što je dovelo do toga da će se film i serija raditi pune dve godine.

Osim Bajića, ko-scenaristi na projektu su naš vodeći dramski pisac Dušan Kovačević, kao i mladi kolega Stefan Madžarević.

“Ove godine po planu ćemo snimati 45 dana, a naredne godine isto toliko. Prvu fazu snimanja radimo ovde na Kosmaju, krajem juna smo u Kragujevcu, gde ćemo snimati na planini Rudnik, a sledeće godine odlazimo put Ravne Gore, Suvobora, sela Vranjane.

Sama ta činjenica da radimo tako studiozno govori o drugačijem konceptu od svih ostalih projekata i produkcija danas”, istakao je reditelj i dodao da je veoma zadovoljan kako teče snimanje od prve klape 22. Maja.

Jednu od važnih uloga ima i legendarni Žarko Laušević, koji je u poslednje vreme veoma angažovan na novim domaćim filmovima i TV serijama.

“Naravno, znao sam oduvek da je Laušević veliki glumac, ali sada dok radimo, mogu i potpisati “sertifikat” sa tom tvrdnjom”, prvi su utisci Bajića, koji ga je opisao kao veoma profesionalnog kolegu, samosvojan i izvanredan.

Sada dva glumca imaju prvu saradnju u karijeri, a kada je scenario bio gotov, Bajić je u januaru poslao scenario Lauševiću sa idejom da se sastanu za 10 dana i popričaju o mogućem snimanju. Ipak, Laušević se javio odmah sutra ujutru, scenario nije mogao da prestane da čita, i odmah pristao da u njemu glumi. Mislim da i to dovoljno govori o projektu”, podvukao je Bajić, što će potvrditi i slavni glumac.

“Veoma me privukla i obradovala ova priča, kao i poziv od kolege Radoša Bajića. Inače volim istorijske teme, bazirane na realnim događajima, to uvek ume itekako da provocira”, kaže za Tanjug Žarko Laušević.

U centru igranog filma “Heroji Halijarda” je ratna drama inspirisana najvećom pojedinačnom akcijom spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji svetskog vazduhoplovstva, poznatom pod kodnim imenom “Operacija Halijard”.

“Uloga koju imam ovde je fiktivna, za razliku od velikog broja drugih likova u priči koji se pojavljuju kao važne istorjske ličnosti. Tumačim oca koji ima tri sina, i kad se tako izgovori, zvuči kao početak neke lepe bajke. Ali ipak nije, jer ova bajka je vrlo surova, jer je jedan sin u Partizanima, drugi u Četnicima, treći sa 17 godina je na putu negde, vuče ga život da se negde opredeli, ni sam ne zna kuda”, opisao je Laušević okvir radnje i svoj lik u filmu.

Osim sinova, njegov fiktivni lik ima i ćerku, koja se zaljubljuje u jednog pilota, a upravo njega će junaci filma spasiti.

Srpski narod je u leto 1944. godine, uz velika odricanja, od sigurne smrti spasio 508 američkih i drugih savezničkih pilota, što je suština te ratne drame.

Akciju su predvodili Jugoslovenska vojska u otadžbini, pod komandom đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića, sa improvizovanog aerodroma u selu Pranjani u podnožju Suvobora.

“Scenario mi se veoma svideo, mislim da je Radoš Bajić izuzetno otvoren za saradnju, prima sugestije, što je za glumce veoma dragoceno, ne samo za mene, već sve učesnike ovde. I otvorenog srca je ušao u ovaj projekat, što se odmah vidi”, naglasio je Laušević.

Na snimanju je bio prisutan i književnik, scenarista, urednik Kulturno-umetničkog programa RTS-a Vladimir Kecmanović, koji je naveo za Tanjug da je tema filma zaista od velikog nacionalnog značaja i da je kao takva trebalo da bude obrađena i ranije.

“Sama ta činjenica da se projekat snima sada, a da će izaći tek 2023. godine svakako dovoljno govori koliko se radi veoma sistematično, što je danas velika retkost”, primetio je Kecmanović, a RTS je koproducent projekta.

On ističe da je autor Bajić srećan jer “Heroje Halijarda” snima kako se nekada radilo, na miru, bez žurbe, kako se većina serija danas snima iz mnogih razloga.

Nameće se tema da li danas postoje heroje ili su oni potpuno nestali, jer sam film uz seriju pripoveda o vremenu Drugog svetskog rata kada ih je još uvek bilo.

“To je kompleksno pitanje, jer šta je danas heroj, ne zavisi samo od heroja, već i od percepcije. Siguran sam da postoje ljudi ne samo sa potencijalom da postanu heroji, već koji taj status i zaslužuju, ali ga na žalost uglavnom ne dobijaju, ne samo kod nas, nego i u svetu. Živimo u neherojska vremena”, smatra Kecmanović. .

Iako na odgovornoj i značajnoj funkciji na RTS-u, uspeva da nađe vremena za svoje stvaralaštvo. Angažovan je kao scenarista treće sezone špijunske serije “Državni službenik”, čija je radnja fokusirana upravo na temu korona virusa, a spomenuo je da postoje planovi da se ekranizuje i njegov roman “Sibir”.

Vladimir Lučić ispred Telekoma Srbija za Tanjug je izrazio zadovoljstvo što su deo ovog važnog projekta za istoriju Srbije i ponosno istakao da su uveliko postali lideri u proizvodnji najkvalitetnijih TV serija u Srbiji i celom region.

Takođe, podvukao je činjenicu da veoma gledan kanal Superstar TV u vlasništvu Telekoma, ima tu privilegiju kao niko u regionu, da svaki dan ima premijeru nove domaće serije. U novom projektu Radoša Bajića prvi put ulaze u sferu istorijske tematike, koja po Lučiću ima ogroman značaj, jer je reč o herojskom spasavanju, što će prikazati Srbiju celom svetu u mnogo boljem svetlu nego inače.

Prvi čovek Telekoma je najavio i da se u njihovoj produkciji snima trenutno više projekata koji će imati svoje premijere tokom ove godine – “Klan” i “Švindleri” (druge sezone), “Zlatni dečak” i “Toma” o Tomi Zdravkoviću – oba projekta kao film i serija, i drugi.

Direktor Gordan Matić ispred Filmskog centra Srbije podsetio je za Tanjug da su “Heroji Halijarda” dobili značajna finansijska sredstva na konkursu za filmove sa nacionalnom tematikom. Matić smatra da je film izuzetno važan za Srbiju i da se raduje da ga gleda ne kao direktor FCS ili kao reditelj po profesiji, već i kao publika.

Takođe je napomenuo da je veoma neophodno da se ovakvi filmovi sa značajnom istorijskom temom pažljivo pripreme da bi rezultat bio zadovoljavajući.

“Iako je situacija sa pandemijom, mi u Filmskom centru nijednom nismo stali, redovno imamo sprovedene sve konkurse za snimanje filmova, a trenutno je 12 filmova u opticaju da se kreće u njihovo snimanje, ili se završavaju. Osim toga, barem pet ostvarenja će početi sa snimanjem u prvoj polovini septembra”, zaključio je Matić.

(Tanjug)

