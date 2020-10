MCP: Zdravlje mitropolita Amfilohija u blagom poboljšanju

CETINJE – Zdravstveno stanje arhiepiskopa cetinjskog i mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je početkom oktobra oboleo od korona virusa, u blagom je poboljšanju, saopštila je Mitropolija crngorsko-primorska.

S obzirom na to da oporavak teče planiranim tokom i dinamikom, iz MCP poručuju da u dogovoru sa lekarskim timom više nema potrebe da o zdravstvenom stanju mitropolita javnost obaveštavaju svakog dana, kao što je to bilo do sada.

(Tanjug)

