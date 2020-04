Neće biti drugog talasa: Francuski doktor o najavama novog širenja korone (video)

Čuveni francuski doktor Didije Rault ne veruje u to da će epidemija virusa korona imati drugi talas. Epidemija je imala svoj vrhunac, opada i to opadanje se nastavlja, tvrdi Rault, a prenose Novosti.

On kaže da se to oslikava u krivulji u obliku zvona i da se to dešava u najvećem broju slučajeva kada je reč o virusnim epidemijama. Francuski profesor ističe da gro ovakvih zaraza najednom nastane i isto tako iščezne, a da se zna zbog čega.

„Priča o ponovnom skoku je fantazija izmišljena na osnovu španskog gripa koji s ovim nema nikakve veze“, rekao je direktor Mediteranske infektivne klinike u Marselju.

Ogradio se da bi ipak trebalo biti oprezan jer on ne može da predviđa stvari, ali i dodao da datum od 11. maja koji je Francuska predvidela za početak ukidanja izolacije nije čudan. Nadovezao se na istraživanje matematičara iz Singapura koji su proračunali krivulju koja u svim zemljama opada.

„U Francuskoj će na osnovu ovog istraživanja biti 97 odsto slučajeva 7. maja, a 99 odsto 19. maja“, istakao je Rault.

On je takođe naglasio da posle izlaska iz opšteg karantina treba izolovati samo pozitivne slučajeve, ali i dodao da će prenošenje virusa biti mnogo slabije nego do sada.

U Francuskoj su ukupno zabeležena 128.442 pozitivna slučaja, što je 1.607 više u poslednja 24 sata. Ali, u bolnicama je 650 pacijenata manje, i trenutno ih ima 26.834.

I broj pacijenata na reanimaciji je opao za 180 obolelih i iznosi 4.207. Podsećanja radi, na vrhuncu epidemije ih je bilo blizu 7.200.

Do sada je izlečeno 48.208 ljudi. Za jedan dan je od virusa korone preminulo 427 osoba, a ukupan broj žrtava u ovoj zemlji iznosi 24.087.