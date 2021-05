Preminuo Džon Dejvis, pevač grupe Mili Vanili

LOS ANĐELES – Džon Dejvis, jedan od „pravih“ pevača iza populanog pop dua iz 1980-ih godina „Mili Vanili“ preminuo je ove nedelje od posledica korona virusa u 66. godini, saopštila je njegova porodica.

Dejvis je umro u ponedeljak u Nirnbergu, u Nemačkoj, gde je dugo živeo i nastupao, saopštila je njegova ćerka Džezmin Dejvis u objavi na Fejsbuku.

„Neverovatno smo tužni i slomljenog srca“, rekla je Dejvis za agenciju AP.

Dejvisu su pripisivali prateće vokale, ali je zapravo bio vodeći pevač na albumima „Mili Vanili“, čije je eksplozivno uzdizanje u muzički svet pratio jednako brz pad.

Nakon debitantskog singla „Girl You Know It’s True“ i hitova br. 1, uključujući „Blame It On the Rain“ i „Girl I’m Gonna Miš You“, Fabris Morvan i Rob Pilatus osvojili su 1989. godine Gremi nagradu za najboljeg novog umetnika.

Kada je otkriveno da nijedan od njih zapravo nije pevao na pločama „Mili Vanili“, grupi je nekoliko meseci kasnije oduzeta nagrada, a kasnije je bend i rasformiran.

(Tanjug)

