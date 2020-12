U ovom kafiću zabranjen razgovor o koroni (foto)

Natpis iznad šanka je jasan – svaki razgovor o koroni i svemu u vezi sa ovim virusom strogo je zabranjen u ovom lokalu.

Menadžerka malenog bara u rimskom predgrađu svojim gostima želi da omogući predah od globalne pandemije i uživanje u kafi.

„Već mesecima se govori samo o tome pa smo mi odlučili da razvedrimo atmosferu“, kaže Kristina Matioli, menadžerka bara koji se prikladno zove „Feeling“.

Italija je bila prva evropska zemlja pogođena pandemijom i pretrpela je najduži i najstroži karantin. Nakon nekoliko ugodnih letnjih nedelja, kad se život zamalo vratio u normalu, pandemija ponovo dominira svime.

#BarFeeling, on the outskirts of #Rome, has a new rule: no talking about #coronavirus! They even offer a few suggestions: #Gossip, #Culture, and #GrandeFratelloVip2020 (Italy's #BigBrother). Customers say they love it. That's Cristina Mattioli in the photo, via @Agenzia_Ansa. pic.twitter.com/S8nv0YpbIX

— Eric J. Lyman 🇺🇸🇩🇴🇮🇹 (@EricJLyman) November 18, 2020