Žena odbila respirator, a razlog vrlo PLEMENIT (foto)

Starija žena umrla je u Belgiji nakon što je odbila da je lekari stave na respirator, poručivši da je imala dobar život i da lekari pomognu nekoj drugoj, mlađoj osobi koja se bori sa koronavirusom i treba joj pomoć pri disanju.

Naime, Suzan Hoilerts (90) iz Binkoma u Belgiji rekla je lekarima da ne želi da je priključe na respirator.

„Ne želim da me stavite na respirator. Sačuvajte ga za nekog mlađeg. Imala sam dobar život“, navela je ona, prenose strani mediji.

Ona je u bolnicu primljena 20. marta, kada su je testirali na koronavirus. Bila je pozitivna na koronavirus, smeštena u izolaciju i njena ćerka Džudit nije uspela da se pozdravi s njom i bude uz nju na samrti.

„Nisam imala priliku da se oprostim od nje, niti da prisustvujem sahrani“, rekla je Džudit, te dodala da ne zna kako se njena majka zarazila, jer je bila stalno u kući i poštovala mere izolacije.

Suzanne Hoylaerts, 90, sick from #COVID2019 refused the breathing assistance. She told the doctors : "I had a good life, keep it for the younger ones".

She died few days ago.

We will not forget her sacrifice.https://t.co/UH2odgAH5t

— Nicolas Quénel (@NicolasQuenel) March 27, 2020