Stručnjaci upozoravaju na rizičnu dozu kafe

Za mnoge potrošače ne postoji ni mogućnost da pomisle da piju previše kafe. Međutim, kada se isto pitanje postavi stručnjacima, odgovor je nešto drugačiji. Prema najnovijim studijama, potrošači koji dnevno popiju šest i više kafa mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, prenosi američki „Konzjumer njuz”. Kafa je, kako navode, najčešće konzumiran stimulans na svetu – razbuđuje, pojačava energiju i poboljšava koncentraciju, međutim, previše kofeina dnevno može da se smatra ozbiljnim rizikom po zdravlje.

– Istraživanja su pokazala da se većina ljudi slaže da, ukoliko piju mnogo kafe, osećaju razdražljivost i nervozu, a upravo takva stanja mogu da ukazuju da organizam poručuje da mu je dosta – kaže ova naučnica i dodaje da je tim istraživača došao do ozbiljnih saznanja da prekomerna konzumacija kafe povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. Istraživanja su otišla i dalje, pa su stručnjaci pokušavali da ustanove da li genetika može da utiče na to kako kofein utiče na organizam i koje zdravstvene probleme bi mogao da izazove. Zato su sproveli istraživanja na oko 350.000 građana od 37 do 73 godine. Ispostavilo se da se kod jednog dela njih kofein u organizmu preradi četiri puta brže, ali zbog genetskih predispozicija to nije igralo bitniju ulogu u mogućnosti da se razviju kardiovaskularne bolesti.

Oni koji su pili jednu do dve šolje kafe dnevno nisu bili pod povećanim rizikom od kardiovaskularnih oboljenja, dok su oni koji su pili više od šest kafa dnevno imali veći rizik po zdravlje.

– Preporuka je da se potrošači ograniče na manje od šest šolja kafe dnevno, poručili su istraživači. Istraživanja su u prethodnim godinama pokazala, takođe, da kofein ima i pozitivnih efekata po zdravlje. Umereno konzumiranje povezano je, kažu, sa dužim životnim vekom, smanjenim rizikom od prerane smrti, smanjenim rizikom od Parkinsonove i Alchajmerove bolesti.

