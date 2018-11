5 najčešćih uzroka ženskog steriliteta

Sterilitet je medicinsko stanje jednog ili oba partnera zbog kojeg par koji želi potomstvo ne uspeva prirodnim putem da ostvari začeće.

Nekada se verovalo da je sterilitet problem žena i da su „žene krive za neplodnost“, ali se danas zna da je procenat steriliteta muškaraca i žena skoro identičan, oko 30%-40%.

Smatra se da je sterilitet bolest modernog društva i najčešće nastaje zbog stalne izloženosti stresu, lošim životnim navikama, ali i zbog toga što se parovi sve češće u kasnijim godinama odlučuju za potomstvo.

Sam postupak začeća je proces u kom mnogi faktori mogu da utiču na neplodnost, sterilitet žene. Najčešće je sterilitet kod žena privremen i može se „lečiti“ nemedicinskim tretmanima u vidu promena načina i stila života ili medicinskim intervencijama, lekovima i terapijama.

Ženska neplodnost može imati jedan ili više uzroka. Najčešći uzroci ženskog steriliteta:

1) Poremećaj ovulacije – predstavlja kod oko 25% neplodnih parova glavni problem jer to znači da je ovulacija retka i neredovna ili je uopšte nema.

2) Začepljenje jajovoda – prohodnost jajovoda je od bitnog značaja u oplodnji, gde dolazi do spajanja spermatozoida i jajne ćelije i transporta embriona do šupljine materice. Kada su jajovodi oštećeni ili blokirani, do svega navedenog neće doći i nema oplodnje.

3) Endometrioza – javlja se kada unutrašnji sloj-tkivo koje normalno raste u materici raste izvan materice

4) Promene na grliću materice – sterilitet uslovljen promenama na grliću materice javlja se kada je sužen ili neprohodan kanal grlića materice nakon hroničnih upala ili operacija.

5) Neobjašnjiva neplodnost – podrazumeva da se uzrok neplodnosti nikad i ne pronađe. Moguće je da kombinacija nekoliko manjih faktora kod oba partnera leži u problemima sa plodnošću.

