Istraživanje će vas šokirati: Žene koje imaju seks ovoliko puta nedeljno, duže žive

Seksualna aktivnost važna je za celokupno kardiovaskularno zdravlje

Nova studija istraživača pokazala je da žene potencijalno mogu da produže sebi život ako češće imaju intimne odnose, zahvaljujući blagodatima koje polni čin ostavlja na zdravlje srca.

Istraživanje je nedavno objavljeno u naučnom magazinu „Journal of Psychosexual Health“, a rezultat je prilično interesantan.

Naime, studija je pokazala da su žene starosti od 20 do 59 godina koje su retko imale seks, odnosno manje od jednom nedeljno, imale 70 odsto povećan rizik od smrtnosti od svih uzroka.

Istraživanje je sprovedeno na osnovu analize podataka nacionalnog istraživanja o zdravlju i ishrani, a na uzorku od 14. 542 žene iz Amerije koje su imale više od 20 godina. Zaključak istraživača sa Univerziteta Volden jeste da bi žene mogli da imaju i zdravstvene koristi od uživanja i intimnim odnosima češće od jednom u sedam dana.

„Seksualna aktivnost važna je za celokupno kardiovaskularno zdravlje, verovatno zbog smanjenja varijabilnosti otkucaja srca i povećanja protoka krvi“, rekli su naučnici, a prenosi „New York Post“.

No, to nije jedina prednost, primećeno je i da je depresija kod seksualno aktivnih ljudi, posebno žena, imala daleko manje štetne posledice, istakao je dr Srikanta Banerdži, glavni autor studije. On je objasnio da bi endorfini koji se oslobađaju u toku seksa mogli da budu ključ za sprečavanje negativnih zdravstvenih ishoda.

Studija je iznedrila još jedan zanimljiv podatak, naime dok previše seksa može da prija ženama na nekoliko nivoa, isto ne važi i za muškarce. Istraživači kažu da previše intimnih odnosa može da poveća rizik od smrtnosti za šest puta kod jačeg pola u poređenju sa ženama.

