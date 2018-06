Kako marihuana utiče na seksualne odnose?

Zanemare li se anegdotalni dokazi i primeri iz filmova poput onog iz Woody Allenovog „Annie Hall“, još se uvek ne zna kako konzumacija marihuane utiče na seksualni nagon pojedinca, piše CNN. To međutim ne znači da naučnike ne zanima odnos seksa i marihuane.

Studija iz 2017. godine pokazala je da su se muškarci i žene koji su svaki dan konzumirali marihuanu češće upuštali u seksualne odnose od onih koji su apstinirali od druge. To je utvrđeno anketnim ispitivanjem muškaraca i žena nakon četiri sedmice učestvovanja u istraživanju. Premda to istraživanje nije utvrdilo uzročno-posledične veze između konzumacije marihuane i povećanja seksa, ono je dovelo do postavljanja interesantnog pitanja:

Kakva je veza između seksa i marihuane?

Licencirani terapeut za parove Ian Kerner postavio je svojim kolegama to pitanje kako bi saznao šta oni misle o povezanosti seksualnih odnosa i te konkretne droge. „Ljudi koji koriste marihuanu se možda više seksaju jer jedini na druge stavljaju manji pritisak pa imaju manje problema oko izvođenja“, rekla mu je seksualna terapeutkinja Amanda Pasciucco. „Mala količina marihuane bi vam mogla pomoći pri komunikaciji o željama s partnerom.“

Seksualni terapeut Lawrence Siegel kaže da THC naočigled utiče na deo mozga koji se povezuje sa seksualnim uzbuđenjem, pogotovo kod žena. „Endokanabinoidi sistem koji kod čoveka reguliše osećaje poput ugođaja, boli, opuštanja i homeostaze. Kada ga kanabinoidi poput delta-9-tetrahidrokanabinola aktiviraju, osoba se može naći u stanju opuštenosti, ugođaja i bez bolova“, objašnjava Peter Barsoom, osnivač fabrike 1906 koja se bavi prodajom proizvoda od marihuane. „To može dovesti do pojačanog uzbuđenja i ugodnijeg seksa.“

Autor knjige „The Passionate High: A Guide to Using Cannabis For Better Sex and Creativity“ i seksolog Nick Karras kaže da početnici treba da počnu s pušenjem marihuane putem cigareta jer se s jestivim proizvodima lako predozira. „Takođe, marihuana će delovati kao afrodizijak samo u manjim i srednjim dozama pa nemojte preterivati.“

Osim konzumacije marihuane, seksualni život mogu potencijalno poboljšati i proizvodi na bazi jednog od ostalih 100 kanabinoida koji se nalaze u biljci kanabisa. Jedan takav proizvod bazira se na kanabinoidu CBD-u i pomaže pri smanjenju upale polnih organa i povećanju protoka krvi. Žene koriste proizvode na bazi CBD-a jer su neke otkrile da im proizvodi na bazi THC-a isušuju vaginu.

Pre upotrebe bilo kojeg od ovih proizvoda proverite da li je on legalan te koje su mu nuspojave.

(Danas)