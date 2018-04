Kako sačuvati spermatozoide u dobroj formi?

Veliki je broj parova koji žele da začnu dete, ali nisu u stanju da ga dobiju. Godine krize proizvele su nedostatak sistematskih istraživanja kod nas, ali izvesni svetski podaci govore da je možda u pitanju čak i svaki peti par! Ono o čemu se u našoj sredini, međutim, uporno ćuti, ili sasvim nerado govori, jeste (premda je to odavno poznata naučna istina) to da nisu uvek žene „krive“ za neplodnost: štaviše, u otprilike polovini slučajeva „krivac“ je muškarac. Muška neplodnost je sve veći problem, i to na svetskom nivou.

Zdrav muškarac pri svakoj ejakulaciji u tri mililitra sperme izbacuje otprilike od 120 do 600 miliona spermatozoida. No, važna je ne toliko količina koliko kvalitet. Spermatozoidi su, naime, vrlo ranjivi. Postoji na desetine činilaca sposobnih da im naškode, kako široko poznatih, tako i sasvim neočekivanih.

Duvan i alkohol – aktivnost spermatozoida radikalno se snižava kod muškaraca koji mnogo puše ili zloupotrebljavaju alkohol. Brojna su istraživanja koja govore u prilog ovoj tezi, tako da se nedvosmisleno može govoriti o njenoj tačnosti. Dakle, birajte: uživanje u ovim, kod nas vrlo raširenim, porocima, ili sreća očinstva koju ništa drugo ne može da zameni.

Anabolički steroidi, antibiotici i protivbakterijski preparati – ova sredstva pogubno utiču na kvalitet muškog semena. Ne dajte se prevariti time što se nalaze u slobodnoj prodaji i predstavljaju kao neškodljiva i naivna: smete ih uzimati isključivo pod kontrolom lekara.

Nedostatak vitamina C i cinka – nepovoljno se odražavaju na pokretljivost spermatozoida. Kako biste predupredili ili nadomestili nedostatak ovih korisnih životnih supstanci, sastavite meni „budućeg tate“ u kom ćete obavezno naći mesta za nekoliko pomorandži dnevno, ali i za hranu sa dosta svežeg ili kiselog kupusa, ovsene kaše, plodova mora, zalogaj mesa i pregršt oraha.

Bolesti (prevashodno urogenitalnog trakta – upala prostate, infekcija hlamidijom, venerične bolesti), dečje zarazne bolesti (zauške, crveni vetar) sa komplikacijama (čestim kod odraslih ljudi koji obole od ovih bolesti), dijabetes, virusni hepatitis – usled njih kvalitet spermatozoida može značajno opasti. Za izbegavanje neželjenih posledica u slučajevima nekog od pomenutih oboljenja, strogo se pridržavajte i ispunjavajte sva uputstva lekara.

Tesne gaće, tesne farmerke i sl. – verovali ili ne, često su zaslužni za mušku neplodnost. Nadalje, prečesto kupanje u kadi ili posećivanje saune takođe može biti štetno. Čak i kratkotrajno zagrevanje na preko 39 stepeni je smrtonosno za spermatozoide. Ako želite da postanete otac, a ne možete bez ugođaja parnog kupatila ili saune (kakva ekscentričnost!), svedite ovo zadovoljstvo na jednom do dvaput mesečno.

Bavljenje sportom je potvrđeno korisno za vaše zdravlje. Ali, u onoj meri u kojoj to organizam može da podrži. Prilikom usiljenih, forsiranih treninga, nivo glavnog muškog polnog hormona, testosterona, u krvi opada. Stoga, potrudite se da pronađete meru između težnje za savršenim izgledom i stanjem vašeg tela i težnje za očinstvom. Inače, smanjivanje količine polnih hormona u organizmu je osnovni mehanizam delovanja savremenih muških oralnih kontraceptiva, naročito popularnih u Kini (zbog poznatog ograničenja rađanja, o čijem se ukidanju ovih dana dosta šuška). Oni praktično u potpunosti sprečavaju obrazovanje „aktivne“ sperme, a njihovim korišćenjem muškarac se steriliše privremeno – dva do tri meseca posle prestanka njihovog uzimanja ponovo se uspostavlja normalna proizvodnja semena.

Priču nastavljamo sutra – govorićemo o određenim fiziološkim, genetskim i hemijskim faktorima rizika kada je u pitanju muška neplodnost.