Kako što lakše zatrudneti? Ključnih 10 pitanja i odgovora stručnjaka

Mladi parovi ginekologe obično pitaju kako što lakše zatrudneti. To pitanje podrazumev i više potpitanja, a zdravstveni stručnjaci nude savete i odgovore.

Koliko često treba imati seks kada pokušavate da zatrudnite?

Preporučuje se svakodnevni seks, jer se tako povećavaju šanse za trudnoću, ali su i seksualni odnosi svakog drugog dana „dovoljni“.

Ako osećate pritisak da morate da imate seksulane odnose svakodnevno, to nije u redu. Trebalo bi da vam bude zabavno i da uživate u tome.

Ako ste zabrinuti misleći da svakodnevni odnosi utiču na kvalitet muškarčeve sperme, nema razloga za brigu – svakodnevni seksualni odnosi ne smanjuju plodnost muškarca.

Kada treba da počnete sa „svakodnevnim“ seksualnim odnosima? Teško je tačno predvideti kada će žena imati ovulaciju i biti plodna, ali nekoliko dana pre očekivane ovulacije i nekoliko dana posle treba imati seksualne odnose skoro svakog dana (ili bar svakog drugog).

Koja je najbolja seksualna poza da biste pomogli spermatozoidu da dostigne jajnu ćeliju?

Pravi odgovor je: poza nije bitna, uradite to kako god hoćete, ali uradite!

Naučnici nemaju dokaz da bilo koji položaj tela pomaže spermi da dostigne svoj cilj i oplodi jajnu ćeliju. Sperma obično prodre u matericu nekoliko sekundi nakon ejakulacije.

Ako žena doživi orgazam u toku seksualnog odnosa i ejakulacije, onda je to još bolje. Ženski orgazam može da ubrza spermu da dođe do jajne ćelije. Ipak, ne naglašavajte važnost orgazma, jer on neće znatno povećati vaše šanse da ostanete trudni.

Da li gaćice utiču na plodnost muškarca?

Ako vaš partner nosi tesne gaćice, nema razloga za zabrinutost. Dok nema pregrevanja testisa, ne smanjuje se broj spermatozoida. Gaćice ne stvaraju toliko toplote kao vrele saune i vrele kade, koje mogu da ugroze kvalitet sperme. Studije nisu pokazale vezu između nošenja podnesaka i neplodnosti muškaraca.

Koji je najbolji prirodni način da se predvidi kada ste najplodniji?

Hormoni čine da sluz grlića materice postane gusta i klizava (kao belance) i pomogne spermi oplodnju kada je jajašce spremno. Ako naučite da prepoznate ovu sluz, to vam može pomoći da saznate kada je nastupila ovulacije i kada ste plodni.

Kada koristite „kalendar ili ritam metodu“, pratite dane menstruacije, pa procenjujete kada je ovulacija i kada ste plodni – obično nekoliko dana nakon završetka menstruacije.

Telesna temperatura raste nakon ovulacije, tako da ni ona nije najpouzdaniji znak plodnosti.

U odnosu na dan ovulacije, kada je najbolje imati seksulane odnose?

Najbolje je imati odnose na dan ovulacije ili dva dana pre, jer spermatozoidi mogu da prežive nekoliko dana u ženinom telu, tako da seks pre ovulacije može da vam pomogne da zatrudnite. Idealno je imati seksualne odnose svakoga dana dva dana pre i na sam dan ovulacije.

Jajašce treba da se oplodi u roku od 24 sata nakon što se otpustilo iz jajnika, a za seksualni odnos dan ili dva dana kasnije može biti suviše kasno.

Ako pratite ovulaciju na osnovu kalendara, onda je najbolje imati odnose nekoliko dana pre i posle očekivanog datuma, jer sam dan ovulacije može biti različit iz meseca u mesec. Zapamtite, više seksa ne može da škodi.

Kada je bolje imati seks, ujutru ili uveče, ako pokušavate da zatrudnite?

Doba dana nije bitno. Najvažnije je da imate seksualne odnose dva dana pre i na sam dan ovulacije.

Da li je opasno da se zatrudni odmah nakon što se prestane sa uzimanjem pilula?

Nema opasnosti ni za vas ni za vašu buduću bebu ako zatrudnite odmah nakon što ste prestali sa uzimanjem pilula.

Pojedini stručnjaci smatraju da je „veća plodnost“ i da su bolje šanse za trudnoću odmah posle prestanka uzimanja pilula za kontracepciju.

Kako na buduću bebu utiču kafa, duvan i alkohol?

Jedna ili dve šolje kafe neće negativno uticati na plodnost niti tokom trudnoće, pa neće smetati ni budućoj bebi.

Pušenje na mnogo načina šteti zdravlju, pa može uzrokovati neplodnost i smetati fetusu. Pušenje utiče i na to da menopauza počne ranije.

Mršavljenje ili sticanja prekomerne težine može poremetiti menstrualni ciklus. Ako pokušavate da zatrudnite, jedite uravnotežene obroke sa dosta mlečnih proizvoda, voća i povrća. Za „dobru“ plodnost cilj je normalna težina. Pothranjenost može da smanji šanse za trudnoću.

Izbegavajte alkohol kada pokušavate da zatrudnite!

Alkohol žene treba da izbegavaju jer veće količine alkohola (teško je odrediti granicu) smanjuju plodnost.

Ako ste već trudni (a to možda i ne znate) i pijete alkohol, to šteti bebi u stomaku. Istraživanja su pokazala da alkohol u toku trudnoće, čak i u ranoj trudnoći, može izazvati oštećenja ploda.

Dok pokušavate da zatrudnite, kakva ulja treba koristiti?

Istraživači su ustanovili da veštačka maziva, ulja i kreme – usporavaju spermu u laboratoriji, tako da mogu da imaju isti efekat i u spavaćoj sobi dok vodite ljubav.

Ulje od repice ili prirodna ulje bolji su izbor od „veštačkih sredstava“ kada želite da zatrudnite.