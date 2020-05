Kako što lakše zatrudneti?

Za mlade parove koji žele što pre trudnoću i potomstvo iznosimo nekoliko korisnih saveta.

Pravilno razumevanje mesečnog ciklusa

Faza jedan započinje prvim danom menstrualnog ciklusa. Telo žene otpušta hormone koji stimulišu rast jajašca unutar folikula, koje se nalaze u jajnicima. U periodu između 7 i 11 dana isti hormoni doprinose odebljavanju sloja koji oblaže matericu, kako bi se ona pripremila za usađivanje oplođenog jajeta.

Ovulacija i promene koje se tokom nje javljaju

Ciklus kod većina žena traje između 26 i 30 dana. Ukoliko dođe do ovulacije, ona se uglavnom javlja između 11. i 21. dana nakon završetka poslednjeg menstrualnog ciklusa žene, mada i to varira od slučaja do slučaja. Moždani hormon po imenu luteinizing započinje kretanje, čime inicira oslobađanje jajeta koje je najzrelije. U isto vreme, cervikalna sluz menja svoje karakteristike, postaje klizava i dobija beličastu konsistenciju, kako bi što više olakšala spermi put do jajeta koje treba oploditi.

Dobar termin je presudan

Svaka žena se rodi sa približno milion jajašaca, od kojih će se svega 300-400 osloboditi nakon ovulacije. U proseku se tokom mesec dana oslobodi svega jedno jajašce, koje zatim putuje do materice, gde je na kraju spremno za oplodnju. Ovo jaje ima kratak životni vek, svega 12-24 sata, dok sperma može da opstane čak 3-5 dana. Ukoliko znate kada je trenutak za ovulaciju, možete se zajedno sa partnerom u tim trenucima upustiti u odnos, jer je verovatnoća za začeće znatno veća.

Beležite najplodnije dane

Većina žena je u najplodnijim danima u periodu odmah nakon završetka ovulacije ili tokom nje. Ukoliko je vaš ciklus redovan, i traje 28 dana, izbrojite unazad 14 dana od dana kada očekujete početak vašeg sledećeg ciklusa i planirajte seksualni odnos svakog drugog dana u tom periodu.

Praćenje ovulacije na osnovu telesne temperature

Nakon otpuštanja jajeta, ono što je preostalo od folikula (corpus luteum) ispušta hormon progesteron, koji podstiče odebljavanje sloja koji oblaže matericu i tako održava trudnoću. Sam progesteron ima tendenciju da u određenoj meri povisi telesnu temperaturu, pa je jedan od načina praćenja ovulacije merenje temperature svakog jutra pre nego što ustanete iz kreveta, i to bazalnim termometrom. Iako pristupačan, ovaj metod i ne spada u grupu najpreciznijih.

Praćenje ovulacije pomoću hormona

Naboji do kojih dolazi u nivou hormona luteinizing upravo su ti koji podstiču oslobađanje jajašca iz jajnika. Pomoću pribora za ovulaciju možete izmeriti nivo ovog hormona u mokraći i na taj način preciznije odrediti dan vaše ovulacije. Neki od pribora čak pružaju i mogućnost dnevnog testiranja, što je više nego korisno. Iako su skuplji od bazalnih termometara, ovi pribori su ne samo zgodniji već i precizni, i to čak 99%.

Hrana koja podstiče ovulaciju

Kada je reč o ishrani, preporučuje se unošenje mononezasićenih masti (maslinovo ulje), za razliku od transmasti (nalaze se u brzoj hrani i pečenoj hrani), zatim proteina iz povrća pre nego onih iz crvenog mesa i hrane koja je bogata vlaknima (povrće i određene vrste voća), a ne one bogate prerađenim ugljenim hidratima i šećerom.

Najvažnije

Iskustva ginekologa govore da mladi parovi koji žele trudnoću često zaboravljaju šta je najvažnije, ili su preokupirani poslom, a to je da u vreme kada se sumnja da je ovulacija treba imati što više seksualnih odnosa. Sa jednim ili dva polna odnosa u toku ovulacije verovatnoća za oplodnju jajne ćelije (samim tim i za trudnoću) zaista je mala, dok se uz više odnosa i verovatnoća znatno povećava.